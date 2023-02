Critiche di minoranza e associazioni «Non esiste una programmazione»  

«La premessa», nel merito, dicono le associazioni di categoria e i consiglieri comunali di opposizione è che «i cantieri che l’amministrazione si prepara a inaugurare in via Roma, viale Trieste e piazza d’Armi serviranno a migliorare la città».

Le critiche, invece, partono sul metodo. «Siamo molto preoccupati per quello che accadrà con l’avvio quasi simultaneo di tutti i cantieri», dice Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti. «Preoccupati per le ripercussioni che avranno sulle attività commerciali», quelle di via Roma lato-portici, per esempio, che per due mesi resteranno con la strada chiusa al traffico, «preoccupati per il rischio di trasformare, proprio quando stanno per arrivare i vacanzieri, una città turistica in una città-cantiere. Forse si potevano programmare in tempi diversi», aggiunge.

L’accusa

Programmazione e pianificazione, quindi: su questi temi dai banchi di Palazzo Bacaredda, sponda opposizione, si leva un coro di protesta contro la scelta dell’amministrazione di concentrare l’avvio di grandi cantieri: «Tre grossi cantieri tutti insieme paralizzeranno, inevitabilmente, la città», dice Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd. «Perché programmarli in maniera così irrazionale? D’altronde», aggiunge, «si tratta di lavori di riqualificazione già previsti dalla precedente amministrazione. Quando quella attuale si è insediata ne ha ritardato l’avvio, forse con l’obiettivo di chiudere le opere a ridosso della campagna elettorale, poi sono arrivati il Covid e una guerra, e oggi il risultato è una doppia beffa per i cagliaritani: cantieri che ingolfano la città e costi che rischiano di essere maggiori, dopo la crescita esponenziale di alcune materie prime fondamentali», aggiunge. Non solo. «C’è poi un altro problema: il cantieri avviati e poi bloccati. Il ponte ciclopedonale, la riqualificazione del Bastione di Santa Caterina, quella di viale Sant’Avendrace: il Comune non riesce a portare a termine questa opere, che cosa accadrà con quelle che sta per cominciare a realizzare?». Identica preoccupazione la esprime Francesca Mulas, Possibile: «Ci sono voluti due anni per chiudere opere già progettate dall’amministrazione precedente, tutto va a rilento e in mezzo a grandi difficoltà. “Facciamo di più” era lo slogan elettorale di Truzzu, sarebbe bastato fare anche meno rispetto a prima per avere un governo dignitoso della città». Poi l’accusa: «Il centrodestra in questi tre anni e mezzo ha dimostrato di non saper fare programmazione e non riuscire a gestire le grandi opere. Il risultato sarà che nei prossimi mesi il centro sarà paralizzato dai lavori, un brutto biglietto da visita per il turismo primaverile ed estivo e un grande disagio per le cittadine e i cittadini che si muoveranno in città.

Andrea Dettori, Sinistra per Cagliari, spiega che «questa programmazione è frutto della incapacità di questa amministrazione. Non è capace di portare a termini lavori più semplici, cosa accadrà con quelli che sono stati programmati per adesso? Basta vedere quello che accade ogni giorni in piazza Repubblica per capire che rischio avremo in via Roma. Tutti vogliamo che i lavori si facciano, ma sarebbe necessaria una programmazione».