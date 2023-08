Critiche dai fedeli, si dimette il parroco  

Don Enrico Murgia non è più il parroco di San Pietro Pascasio. È stato lui stesso ad annunciare, ieri, al termine della Messa, le sue dimissioni dalla guida della comunità ai suoi parrocchiani, rimasti increduli e spiazzati: «Non ci aspettavano questo epilogo, sembrava un pulcino ferito, ha parlato con il cuore in mano: siamo molto provati», commentano alcuni fedeli.

Volantini anonimi

Una scelta ponderata durante il suo ritiro spirituale ad Assisi e che arriva in seguito ai fatti che, suo malgrado, nelle scorse settimane lo hanno visto protagonista e vittima di volantini al veleno - fatti circolare in città e sui social - contro la sua persona e il suo operato nella parrocchia di via Tabarca. Volantini anonimi, senza un nome e un cognome, e con cui, per questo, è stato difficile per il prete riuscire a confrontarsi, ma che con grande enfasi lo hanno accusato aver allontanato i giovani, i bambini e addirittura i ministranti dalla parrocchia. “Liberiamo San Pietro”, è il titolo dello scritto anonimo cui seguono una serie di domande retoriche e di inviti a «tornare alle origini per il bene della nostra parrocchia».

In accordo col vescovo

Dal pulpito della chiesa che fino a ieri era la sua casa, il giovane prete ha rassicurato i parrocchiani: «La decisione è stata presa in accordo con il vescovo Batturi, con il quale persiste un profondo, costante e continuo dialogo». Don Enrico ha poi espresso gratitudine e riconoscenza verso la comunità che lo ha accolto tre anni fa, chiedendo ai fedeli «preghiera e silenzio per il suo futuro», augurando alla parrocchia «un sereno e limpido cammino sempre sulla strada e sugli insegnamenti di Dio».

Arrivato nell’autunno del 2020, Don Enrico, 33 anni, ha vissuto a Quartucciu la sua prima esperienza alla guida di una parrocchia. Una missione che ha sempre ben conciliato con il lavoro nella segreteria del vescovo, a Cagliari. Ora per lui sono attesi un nuovo incarico e una nuova destinazione.

«Sono pronto a lavorare senza fretta e senza sosta. Non sono un battitore libero, vengo da inviato e insieme alla mia comunità ci prenderemo tutto il tempo necessario per capire e soprattutto per raccontarci», sono state le sue parole quando, il 15 ottobre 2020, prese per mano la comunità di San Pietro Pascasio, nella speranza di poterla guidare per molto tempo nel segno «dell’intesa e della collaborazione».

L’ira del sindaco

Agli inizi di agosto il sindaco Pietro Pisu aveva attaccato duramente gli autori anonimi dei volantini: «Chi agisce nell’anonimato e non ha il coraggio delle proprie azioni non merita alcuna attenzione e va considerato semplicemente per quello che è, in questo caso, un codardo che non ha rispetto per l'istituzione religiosa e la persona che la rappresenta», aveva detto, esprimendo piena e totale solidarietà a Don Enrico per l'attacco di cui è stato fatto oggetto. «Chi è chiamato a guidare una comunità, sia civile che religiosa, deve fare delle scelte che possono non piacere ma devono essere rispettate ed eventualmente sottoposte a un confronto sereno e costruttivo, cosa a cui Don Enrico non si è mai sottratto». Oggi, appresa la notizia dal parroco, si dice rammaricato e dispiaciuto per questa decisione. «In tutta questa brutta storia non hanno vinto i codardi ma l’andare via di Don Enrico in punta di piedi e in silenzio senza creare polemiche e pettegolezzi su quanto accaduto lascia un grande vuoto nella nostra comunità. Con la sua energia e la sua grande voglia di fare avrebbe potuto dare tanto ai quartuccesi. Ora preghiamo e rispettiamo il suo silenzio».

