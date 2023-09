Critiche a Vannacci, docente universitario minacciato di morte 

Un post su Fb sul libro di Roberto Vannacci ha provocato molte reazioni, compresa una minaccia di morte. Così il docente universitario di Linguistica italiana Massimo Arcangeli è passato al contrattacco: «Ho dato mandato al mio legale di denunciare il titolare del profilo Facebook alle forze di polizia, insieme ad altri autori di commenti minacciosi», fa sapere. E intanto arriva la solidarietà del rettore dell’Università, Francesco Mola, e del direttore generale dell’Ateneo, Aldo Urru: «A nome della comunità universitaria, vogliamo esprimere la piena e incondizionata solidarietà al collega Massimo Arcangeli pesantemente minacciato nell’esercizio della libera espressione di pensiero e di parola».

Arcangeli ha avviato una petizione contro il libro di Vannacci chiedendo la condanna da parte del presidente del Consiglio dei Ministri e perché le forze dell’ordine prendano provvedimenti contro il generale. E ha subito molti attacchi: «Teppisti virtuali continuano a insultarmi e a minacciarmi per aver denunciato pubblicamente i contenuti omofobi, razzisti e sessisti del libro».

Il rettore, nel manifestare la solidarietà ad Arcangeli, ha aggiunto: «L’Università è da sempre luogo inclusivo e mai divisivo di ideali, progetti, idee e opinioni, un luogo di confronto aperto e libero nel quale ognuno deve sentirsi al sicuro e protetto. Non possiamo fare altro che condannare gesti o parole di tale viltà che hanno come unico obiettivo minare alla base la nostra istituzione e la società civile in cui operiamo». (m. v.)

