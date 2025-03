Criteria, per Piras bronzo con record 

Ai Criteria di nuoto in vasca corta, che hanno portato a Riccione il meglio dei giovani italiani, la Sardegna è partita bene. Venerdì è arrivata anche una medaglia. A conquistarla è stata Silvia Piras, terza nei 1550 metri con il nuovo record sardo assoluto di 16’43”93. Per la Junior dell’Esperia anche il 4° posto sui 200 sl con il personale (2’03”59). Nelle stesse due specialità, undicesima Sofia Elisei (Sport Full Time) in 17’45”65 e decima Matilede Mascia (Atlantide) in 2’20”67, suo personale.

Ieri Silvia Piras nei 400 stile si è ripetuta: 4’15”04, quarto posti e record sardo Juniones e Cadette. Quarta anche Sara Lai (J1, Esperia) nei 100 farfalla con personal best di 1’02”05.

A Terramaini

Ieri a Cagliari era in programma la 23ª edizione di Sardegna Nuota, con Master e Propaganda. Nelle prove riservate ai Master (e valide per il circuito nazionale della Fin), a Terramaini, la classifica per società ha visto la Rari Nantes prevalere di un soffio sul Nuoto Club Cagliari: 12235,10 punti a 12197,14. Terza l’Esperia davanti all’Atlantide e alla Swim Sassari. Quest’ultima società, però, si porta a casa le due migliori prestazioni tecniche maschile (Daniele Carta, 51”48 nei 100 stile libero) e femminile (Sophie Vannucchi 1’20”00 nei 100 rana). La giornata allestita dal Nuoto Club Cagliari si è conclusa con le prove della categoria Propaganda.

