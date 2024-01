«Criteri iniqui per i contributi al settore dello spettacolo» 

Un’attività teatrale lunga 28 anni rischia di scomparire. Il festival Cantiere di lavoro teatrale è in bilico: la possibile chiusura, annunciata dalla cooperativa Progetti Carpe diem che lo organizza dalla creazione nel 1996, è data dalle scelte della Regione Sardegna per assegnare i contributi alle attività di spettacolo. «Chiediamo che vengano cancellati i requisiti di premialità e si valuti la qualità dei progetti presentati», è la richiesta di Aurora Aru, organizzatrice del festival. «La situazione, se non cambiano i requisiti, ci farà prendere 23.000 euro: siamo messi di pari passo con new entry che ricevono 20.000 euro, senza avere storia o esperienza, mentre noi abbiamo portato in Sardegna i migliori del teatro contemporaneo in Italia».

Le criticità

La cooperativa Progetti Carpe Diem contesta le modalità con cui vengono dati i contributi: «Posso fare un festival con mia zia e mia cugina ed è lo stesso di uno internazionale», accusa Franco Marzocchi, a sua volta organizzatore. «I criteri sono solo quantitativi: la Regione - tramite l’articolo 56 della legge regionale 1/1990 - premia chi propone tante attività, anche se fatte dai propri parenti o da persone senza esperienza. Il criterio della qualità c’è, ma non fa punteggio: sarebbe ora di capire storia, curriculum e realtà di tutti i soggetti finanziati». La cooperativa si lamenta anche per un emendamento del 29 dicembre: «Una sorta di Milleproroghe, ha dato contributi a cinque organismi esclusi per vizi di forma o domande sbagliate. E noi non siamo stati contemplati».

Il festival

Nei suoi primi 16 anni, il festival Cantiere di lavoro teatrale ha reso le miniere di Montevecchio un riferimento per il teatro d’innovazione. Poi si è spostato a Soleminis e Baradili, che ha ospitato le ultime edizioni, sempre valorizzando alcuni dei luoghi più remoti della Sardegna. Numerosi artisti sono arrivati nell’Isola proprio per il festival, fra cui Ascanio Celestini, Maria Paiato e Giuliana Musso, abitando le località non solo per il tempo dello spettacolo. «Puntiamo sulla qualità dell’iniziativa», ricorda Marzocchi: «È sempre stato un progetto concordato e realizzato col contributo artistico di chi partecipa».

