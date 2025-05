Cristogramma di Bernardino in dono a Mogoro 

Il frate lo utilizzava durante le prediche per promuovere la devozione al nome di Gesù e per combattere le divisioni e i conflitti. Per questo il cristogramma di San Bernardino è un simbolo di pace. E sempre per questo, il comitato che a Mogoro organizza le celebrazioni del santo patrono, in concomitanza con l’anniversario della morte avvenuta a L’Aquila il 20 maggio del 1444, ha scelto di recuperarlo e donarlo ai cavalieri che parteciperanno alla processione. Martedì prossimo, scortato dalle confraternite del Santissimo Rosario e del Santismmo Sacramento, il simulacro del frate francescano, nato a Siena nel 1380, attraverserà le strade del paese, dopo aver lasciato la chiesa a lui intitolata per raggiungerne una più antica, dedicata a Sant’Antioco.

Distribuzione

In quell’occasione, il comitato della festa, presieduto da Stefano Floris, distribuirà il dono di pace: un trigramma su tavoletta di legno colorata di azzurro, composto dalle lettere IHS, incise all’interno di un sole con 12 raggi. I caratteri gotici sono l’acronimo di Iesus Hominem Salvator, ovvero Gesù Salvatore degli uomini, l’astro, invece, simboleggia la luce di Cristo che illumina il mondo. Oggi più che mai di questo si ha bisogno, secondo Floris: un richiamo alla sacralità della pace, che era il segno distintivo dei sermoni del frate di Siena, a cui il paese della Marmilla è profondamente devoto. La festa, spiega Tatiana Frau del comitato, inizia domenica, con la “calada de su santu”. La statua di san Bernardino da novembre a maggio è conservata in una nicchia collocata dietro l’altare centrale della chiesa a lui intitolata. Il 18 maggio viene spostata nella navata centrale, dove rimarrà fino al primo novembre. Il 20 e il 21 però, verrà portato in processione dalla sua chiesa a un’altra, accompagnato da don Massimiliano Giorri, la sfilata dei fedeli a cavallo e sulle traccas, su strade ricoperte da petali di fiori. Un andirivieni durante il quale, oltre alla tavoletta, sventoleranno le bandiere con il cristogramma confezionate dai giovani de “I colori di Giulia”, un’associazione di Morgongiori impegnata con i disabili. Un promemoria per le persone comuni e i potenti: il conflitto, come insegnava Bernardino, non è l’unica alternativa. (f. r. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA