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Sinnai.
02 agosto 2026 alle 00:50

Cristo dei subacquei Oggi la processione 

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Si celebra oggi a Torre delle Stelle la venticinquesima edizione della festa del “Cristo dei Subacquei”: il programma prevede per le 10,30 la celebrazione di una messa al Club nautico di Genn’e Mari e dalle 11,30 la processione delle imbarcazioni, che dalla spiaggia raggiungerà il tratto di mare che custodisce la statua sommersa. Alle 12 il momento più atteso: la benedizione subacquea e la deposizione di una corona ai piedi del Cristo, gesto di ringraziamento al mare e di preghiera per quanti lo vivono per lavoro, per passione o per diletto.

L’iniziativa è organizzata dal Sub Sinnai insieme al Club Nautico, con la collaborazione della Parrocchia “Madonna della Fiducia” di Solanas e il patrocinio del Comune di Sinnai. Ieri si è svolta la processione fra Genn’e Mari e Cannesisa col simulacro della Madonna del mare. (ant. ser.)

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