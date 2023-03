Cristina Scuccia e quella strada verso la felicità 

Cristina Scuccia, la vincitrice di “The Voice Of Italy 2014”, ha intrapreso un nuovo percorso dopo aver lasciato la vita consacrata e continua a pensare alla musica. Ecco già sulle piattaforme streaming e in digital download “La felicità è una direzione”. Pubblicato da Mu’s Anatomy e distribuito da Ada Music, il nuovo brano dell’ex suora sarà in radio da venerdì.

Si tratta di una canzone dalle atmosfere gioiose e concilianti che invita a prendere in mano la propria vita per stare bene. Un canto di libertà che incoraggia a seguire il proprio cuore senza aver paura di percorrere strade diverse perché queste a volte possono portare a scoprire una nuova felicità.

Nata nel 1988 a Vittoria, Cristina Scuccia ha emozionato e sbalordito il pubblico fin dall’audizione per il talent presentando la cover di “No One” di Alicia Keys e ottenendo con il video dell’esibizione più di 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana. Sino al trionfo e, poi, alla scelta definitiva di abbandonare il velo.

RIPRODUZIONE RISERVATA