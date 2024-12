Cristina Caboni ospite all’Orto-giardino 

A Mondo Eco non poteva mancare una scrittrice del calibro di Cristina Caboni, che «ha firmato tanti successi parlando di amore per la natura, sensibilità per colori, profumi e doni che ci arrivano dalla Madre Terra», afferma Rita Atzeri de Il Crogiulo che oggi alle 16 ospiterà, all’Orto Giardino, l’autrice con il suo ultimo romanzo “La ragazza senza radici”.

I romanzi di Cristina Caboni dominano le classifiche ed emozionano i lettori. Ora è il turno di Adeline che, senza avere un passato, aiuta un’altra donna a scoprire il suo. Il mondo affascinante del vino e della coltivazione della vite fa da sfondo a una storia che parla di noi, perché tutti siamo un intreccio di relazioni, legami familiari e affettivi.

Alle 11, invece, sempre all'Orto Giardino di Mariposa de Cardu, verrà presentato “I segreti dell’erbario” di Monica Corimbi, un albo illustrato per bambini e bambine di tutte le età.

