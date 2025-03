Cristiano Del Monte celebra la “Primavera”  dirigendo l’Orchestra del Lirico di Cagliari 

Venerdì e sabato alle 19 è in programma il terzo appuntamento della nuova rassegna musicale “Primavera in musica 2025”, ideata e realizzata dal Teatro Lirico di Cagliari, che prevede l’esibizione dell’Orchestra del Teatro Lirico, diretta da Cristiano Del Monte, direttore musicale di palcoscenico della Fondazione cagliaritana.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di celeberrime pagine quali: Coriolano, ouverture in do minore op. 62 di Ludwig van Beethoven; Sinfonia in Re maggiore n. 35 K. 385 “Haffner” di Wolfgang Amadeus Mozart; Settima Sinfonia in La maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven.

La nuova rassegna propone, fino al 24 maggio, 8 serate di celebre musica classica, con particolare attenzione ai capolavori di Mozart e Beethoven, fino al Novecento di Kodály, Poulenc e Chilcott e alle atmosfere popolari e religiose dei tradizionali spiritual afro-americani.

La rassegna è rivolta al pubblico di abbonati, ma anche a quello delle famiglie e dei giovani da sempre molto presente. Prezzi biglietti: 10 euro (intero), 5 euro (ridotto abbonati, disabili e under 35).

Sono anche previsti 4 spettacoli per le scuole, alle 11, così articolati: mercoledì e giovedì 3 al Teatro Carmen Melis; lunedì 7 aprile alla Scuola Media Ugo Foscolo e martedì alla Scuola Media Vittorio Alfieri di Cagliari. Per informazioni e prenotazioni: Servizio promozione culturale, telefono 0704082326.

