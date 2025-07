Cristiano De André: «Vi spiego perché ho scelto la Sardegna come casa»  

Uno dei posti migliori dove vivere». Cristiano De André l’ha scelta come casa, e quella Sardegna che lui porta nel sangue e che ha conosciuto da bambino sarà anche il palcoscenico perfetto di tre suoi concerti di questa estate. Tre appuntamenti per un viaggio tra parole e canzoni, memoria e poesia: giovedì ad Alghero per Abbabula, venerdi al Parco dei Suoni di Riola Sardo, sabato a Lanusei per Rocce Rosse & Blues.

La musica salvifica

Cristiano De André, oltre il palco, si racconta così: «Sto bene, mi sento in un buon momento sia come artista che come uomo. I live stanno andando ottimamente, anche grazie agli arrangiamenti che funzionano. Posso dire che questi quattro dischi dal vivo dedicati a mio padre Fabrizio stanno piacendo. La musica è salvifica: mi fa stare bene, ma mi permette anche di attraversare un malessere necessario. Quando è fatta non solo per vendere o compiacere, ha un potere enorme. È conduttrice di cose buone».

A Portobello

La Sardegna, terra d’adozione, rifugio dell’anima. «Non sono nato in Sardegna, ma ci vengo da quando avevo 5 anni. All’inizio era solo viaggio, poi è diventata casa, forse più importante della mia Liguria. Mio padre prese la prima casa a Portobello di Gallura, in una collina davanti al mare, dove sto oggi. Un posto che mi rende sereno, mi decomprime tutte le ansie e le contratture. È come un polmone e un cervello per me». I ricordi si fanno olfattivi quando si parla dell’isola d’infanzia: «La discesa dal traghetto Canguro, partito da Genova. C’era una natura selvaggia, il profumo delle ginestre, il maestrale che si mescolava a tutto. Un impatto particolare, soprattutto per un bambino: certi profumi ti restano dentro per sempre».

Paragone inevitabile

E i profumi riecheggeranno nell’aria dei concerti sardi, costruiti su un repertorio frutto di un lavoro attento, vissuto con rispetto e amore per il papà: «Sono circa 40 le opere dal vivo che ho ripreso. Ogni sera ne suono più o meno 25, scelte in base alle tematiche che mi interessano: politica, amore, dolore, speranza. Mio padre aveva l’arte di riconoscere l’ipocrisia, di dirti la verità. Oltre ad ascoltarlo, ho cercato di viverlo». L’eredità è un onore, ma anche un peso da portare. «All’inizio era difficile, il paragone era inevitabile. Poi me ne sono fregato: mi piaceva fare musica, ho pubblicato 8 dischi anche in tempi duri, e ora sto finendo il nono. Sono felice di essere un musicista, è ciò che ho sempre voluto».

«Dov’è la poesia?»

E quando gli si chiede cosa manchi oggi alla musica italiana, la risposta è netta. «Ci mancano persone così, come era papà. La musica italiana è piena di cose interessanti, ma anche di tanta fuffa. Siamo in decadenza e l’arte ne risente. Non si insegna più cultura, poesia, arte. Chi le ha ricevute in famiglia si salva, ma per chi parte da zero, è molto dura». C’è spazio ancora oggi, però, per una musica che abbraccia i giovani, che sappia ancora dire qualcosa? «Ci sono artisti che riescono ancora a parlare con linguaggi ampi. La musica può aiutarti a sentirti meno solo. Un giovane, quando trova un artista che gli parla davvero, si salva. Mio padre l’ha fatto a tanti, e spero, nel mio piccolo, di riuscirci anch’io». Delle nuove generazioni fa parte Bresh, con cui ha duettato a Sanremo con “Crêuza de mä”. «Ci siamo conosciuti. Abbiamo parlato. Le nostre musiche sono distanti, ma scrive cose intelligenti e profonde». Poi, un attimo di silenzio. E il pensiero torna lì. «Sì, mi manca mio padre». Sorride: «So che ad Alghero è già tutto esaurito. Suonare a casa è sempre un’emozione: questa è casa.»

RIPRODUZIONE RISERVATA