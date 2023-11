Cristiana Pilia, la fatica di essere una campionessa  

Costanza, sacrifici e tanta passione. Cristiana Pilia, 42 anni, tortoliese si è fatta notare anche in Spagna al concorso internazionale di bodybuilding e fitness Mr e Miss Universe 2023. Con il suo fisico perfettamente scolpito grazie al duro allenamento, una dieta sana e con la guida del suo compagno e allenatore Franco Dente si è classificata vice campionessa Miss Universo in ben due categorie: shape sopra 1.65 cm e over 40. A Tarragona si è scontrata con 300 atlete da tutto il mondo, unica italiana nella sua categoria. «I sacrifici valgono l'emozione di salire su quel palco. Non è stato facile, un percorso impegnativo, ma soprattutto riuscire a far combaciare lavoro, famiglia e tutto il resto», dice.

