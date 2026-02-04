Cristiana Murru stacca il biglietto per il Foro italico 

Da Domusnovas a Roma con l’orgoglio di essersi conquistata “sul campo” il diritto di calpestare la stessa superficie di gioco in cui daranno spettacolo campioni del tennis inarrivabili quali Sinner, Alcaraz, Sabalenka, Rybakina e compagnia. E magari anche quella di poterli osservare da vicino, spiandone i comportamenti dentro e fuori dal campo, in uno degli impianti tennistici più affascinanti del mondo, quel Foro Italico a Roma che dal 28 aprile al 17 maggio ospiterà nuovamente gli Internazionali Bnl d’Italia di Tennis.

Potrà presto sperimentare queste emozioni Cristiana Murru, 57 anni, funzionario Inps e da sempre grandissima appassionata di tennis ed infaticabile giocatrice a livello dilettantistico. «Non vedo l’ora, - dice - giocare nei campi del Foro Italico, assaporarne l’atmosfera e magari osservare anche da vicino le routine dei campioni, saranno sensazioni uniche, mi godrò ogni momento». Un pass, quello staccato per le prequalificazioni di Quarta Categoria del torneo, che Cristiana Murru (categoria 3.5, tesserata per il Tc Acquafredda di Siliqua) ha ottenuto dopo aver vinto due tornei di ammissione (San Giovanni Suergiu e Cagliari) e che le varrà il soggiorno gratuito ed un supporto di 250 euro. Una possibilità che la Fitp ha ideato anni fa per consentire anche a tutti i semplici praticanti di sognare in grande, sporcandosi della terra rossa del Foro Italico. Ma già questo traguardo, raggiunto in età matura e battendo diverse avversarie giovanissime, è di per sé una vittoria: «Uno dei complimenti che ha mi reso più orgogliosa è stato sentire dalle mie avversarie quanto apprezzassero il mio spirito agonistico e la voglia di non mollare mai. Ho vinto 7 tornei nel 2025, mi sento in forma e voglio continuare a divertirmi». Coniugare vita (ha tre figli ed un marito istruttore di tennis e buon agonista da una vita), lavoro e sport, non è mai stato un problema: «Quando si ha la passione per lo sport il tempo si trova, anche a prezzo di qualche sacrificio». Ora l’esperienza al Foro Italico: «Che io voglia o non voglia, - scherza - credo che mi seguirà anche mio marito e magari riusciranno a farlo anche i miei figli: sarà una splendida esperienza di famiglia».

RIPRODUZIONE RISERVATA