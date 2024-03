Cristiana Morganti poetica autoironica ad aprile a Cagliari 

Il talento e l'ironia di Cristiana Morganti, in “Behind The Light”, la nuova creazione della danzatrice e coreografa, per 12 anni solista del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, protagonista giovedì 4 e venerdì 5 aprile alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari per un nuovo duplice appuntamento con “Pezzi Unici” / rassegna trasversa sotto le insegne del CeDAC.

Una performance affascinante e coinvolgente in cui l'artista, formatasi tra l'Accademia Nazionale di Danza di Roma e la celeberrima Folkwang Hochschule di Essen fondata da Pina Bausch (per poi approfondire l'uso della voce e la ricerca teatrale in Danimarca con l’Odin Teatret di Eugenio Barba), all'attivo collaborazioni con Susanne Linke, Urs Dietrich, Joachim Schlömer, Felix Ruckert e la Neuer Tanz diretta da VA Wölfl e Wanda Golonka, per approdare al Tanztheater Wuppertal come danzatrice solista (dal 1993 al 2014) e esordire come coreografa con “Moving with Pina”, racconta «la crisi esistenziale e artistica di una coreografa/danzatrice durante e dopo la pandemia». “Behind The Light” descrive con una cifra spiccatamente (auto)ironica e poetica il succedersi di differenti stati d'animo, dalla disperazione alla joie de vivre, nel drammatico periodo in cui l'intero pianeta è stato come imprigionato in un incubo.

