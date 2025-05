Cristian Zara, l’Europeo per aggiornare la storia 

È la notte che può dare una svolta alla sua carriera, e Cristian Zara, lo sa. Stasera a Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento (diretta su Raisport a partire dalle 22.15), contro Vincenzo Picardi (medaglia olimpica a Pechino 2008 e campione dell’Unione Europea) il sassarese tenterà di conquistare il vacante titolo Europeo dei pesi Gallo. In caso di vittoria, Zara, allenato da Claudio Innarelli, diventerà il terzo pugile sardo (dopo Piero Rollo e Simone Maludrottu) a conquistare il titolo Continentale in una categoria così prestigiosa come i pesi Gallo.

Zara si presenta a questo appuntamento con un’eccellente condizione di forma e una grande fiducia. Entrambi sono pugili dotati di grande tecnica, entrambi sono buoni incassatori. A separali, oltre l’età (ci sono 14 anni di differenza) ci sono le due sconfitte che Zara ha subito da Picardi in altrettanti match disputati. Stasera, però, sarà un’altra storia. La Sardegna spera. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA