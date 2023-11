«Cristian, saremo amici per sempre» 

Oggi avrebbe compiuto vent’anni. Ma Cristian Medda ha chiuso gli occhi alla vita alle tre di sabato mattina sulla strada che lo portava a casa, a Serramanna. Ieri centinaia di persone gli hanno detto addio: il capo chino, le mani giunte, in silenzio davanti alla bara ai piedi dell’altare dal quale don Pietro Mostallino ha chiesto di non far passare questa morte invano.

Il ricordo

«Io Cristian me lo ricordo così: un bambino semplice, un ragazzo un po’ timido. Quando gli chiedevi qualcosa, prima di risponderti ti faceva un grande sorriso, era la sua reazione più facile», ha detto il sacerdote nel giorno del lutto cittadino in questo paese che tre giorni fa si è svegliato con la notizia del terribile incidente avvenuto sulla Provinciale 58 tra Sanluri e Samassi. Cristian Medda, universitario e barista nel fine settimana, era al volante di una Clio quando si è schiantato contro un piccolo ponte finendo poi sugli alberi. «Voglio lanciare un monito a chi può far sì che le strade della nostra Isola possano essere più sicure, più illuminate, che non siano occasione di pericolo per chi nella notte, anche per lavoro, le deve percorrere», ha detto il parroco di Sant’Ignazio. Ad ascoltarlo, prostrati dal dolore i genitori, i familiari, i tanti amici. È a questi ultimi che don Mostallino ha fatto appello: «A voi, cari ragazzi dico questo: la vita è bella, è preziosa. A vent’anni crediamo di poter fare tutto, ma la vita è un cristallo. Qualche volta quel cristallo bisogna custodirlo perché può rompersi facilmente».

La famiglia

Ai genitori, invece, don Mostallino ha chiesto di avere fede: «Vent’anni fa vi stavate preparando a ricevere un dono, il dono di un figlio. Ora quel dono siete chiamati a restituirlo, lo state riconsegnando al Signore e lo state facendo per l’eternità». Davanti a quelle panche gremite il sacerdote si è poi fatto portavoce della domanda che tutti nel tempio dedicato al santo di Laconi avevano nel cuore: «Dov’eri Signore? Potevi fare qualcosa, potevi mettere la tua mano perché quell’auto arrivasse a Serramanna, a casa, dove i genitori lo aspettavano in ansia?». Conclusa l’omelia, la benedizione ha condotto l’intera comunità sul sagrato: gli amici hanno scortato il carro funebre fino al camposanto stringendo tra le mani palloncini bianchi con messaggi dedicati al compagno perduto. Uno recitava così: «Non ci sono addii per noi, ovunque sarai, saremo amici per sempre». ( ig. pil. )

