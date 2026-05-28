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Fotografia
29 maggio 2026 alle 00:26

Cristian Castelnuovo “Io sono il tuo specchio” 

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Si intitola “Io sono il tuo specchio” la mostra fotografica di Cristian Castelnuovo allestita al The Net Value in viale La Plaia a Cagliari. Aperto fino al 5 giugno e visitabile su appuntamento, il percorso sviluppa un tema cruciale della filosofia dell’immagine: che cosa significa rappresentare? La risposta del fotografo lombardo è una raccolta di 20 immagini di varie dimensioni, perlopiù ritratti, stampate su superfici di alluminio specchiato. Nello stesso momento in cui il visitatore volge lo sguardo all’opera, non incontra solamente colui che essa ritrae, scorge anche sé stesso. «L’osservatore non è più un testimone passivo ma il tassello mancante che completa l’opera», spiega Roberta Vanali, critica d’arte e curatrice del progetto.

L’antologia fotografica, una rigorosa selezione compiuta su centinaia di scatti realizzati nel corso di 25 anni di carriera, propone alcuni volti conosciuti, sia sardi, sia stranieri. L’artista li ha incontrati durante la sua attività, nel corso della quale ha ricevuto riconoscimenti internazionali e ha prodotto numerose pubblicazioni: libri monografici, cataloghi d’arte, servizi per periodici. Accanto ai nostrani Rosanna Rossi, Pinuccio Sciola e Jo Coda, vi sono Nick Cave, Roman Polanski, Amy Winehouse, Marina Abramović e altri. L’intenzione non è celebrare la fama. Come precisa Castelnuovo, «i ritratti non rivelano esclusivamente il soggetto rappresentato, ma il modo in cui lo spettatore contempla se stesso. L’immagine si completa attraverso il riflesso di chi la osserva: egli entra fisicamente nell'opera divenendone parte integrante» (f.r.p.).

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