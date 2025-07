Crisponi, lo scienziato  che sussurra ai fenicotteri 

Lo si potrebbe definire uno scienziato con la passione per i fenicotteri, ma sarebbe riduttivo. Giangiorgio Crisponi è un medico, nato a Cagliari nel 1941, famoso per aver riconosciuto nel 1996 una malattia rara che oggi porta il suo nome, “Sindrome di Crisponi”. E da quando è in pensione, a 84 anni, non smette di far parlare di se con riferimento a un’altra passione della sua vita, la fotografia. I suoi scatti all’alba su Molentargius sono di una bellezza unica. «È il più bravo fotografo di lagune in circolazione», dice Domenico Ruiu, scrittore e decano dei fotografi naturalisti sardi.

L’appuntamento

E proprio Giangiorgio Crisponi e Domenico Ruiu saranno i protagonisti di un appuntamento in cui scienza e fotografia si intrecciano per raccontare un personaggio come il medico cagliaritano. Nello Spazio Ilisso di Nuoro, infatti, domani alle 19, è in programma un dialogo a due, dal titolo “Il medico fotografo – Dalla scoperta della sindrome rara al fascino del fenicottero”. Una serata in cui si cercherà di spaziare dalla ricerca scientifica a quella fotografica, sempre all’insegna dell’eccellenza. Perché Giangiorgio Crisponi non può che definirsi un’eccellenza della Sardegna.

La scoperta

Nel 1996, con un articolo pubblicato sulla rivista American Journal of Medical Genetics, Giangiorgio Crisponi rese noti i risultati dei suoi studi andati avanti per diversi decenni nel reparto Neonatale della Clinica Macciotta di Cagliari. In sostanza, il medico cagliaritano notò il ripetersi di manifestazioni cliniche particolari, e dall’esito spesso purtroppo infausto, nelle stesse famiglie. Da qui l’intuizione che questi sintomi fossero il manifestarsi di una malattia di origine genetica e dopo la sua segnalazione ne arrivarono altre da studiosi italiani e stranieri che permisero di individuare una malattia rara che oggi appunto viene identificata con il nome “Sindrome di Crisponi”. Non solo. Di recente, i ricercatori dell’Istituto di Neurogenetica e Neurofarmacologia (Inn) del Cnr di Cagliari, guidati da Laura Crisponi, figlia di Giangiorgio, sono riusciti nel difficile intento di identificare un gene implicato nella malattia, in seguito a uno studio condotto sul genoma di cinque famiglie sarde e tre turche delle quali fanno parte soggetti con la “Sindrome di Crisponi”.

La fotografia

Se la scienza sarà uno dei temi della serata, l’altro sarà la fotografia. Giangiorgio Crisponi si è sempre dedicato alla sua passione con risultati straordinari. «Riesce a scattare nei dieci minuti in cui, all’alba, la luce dà quel particolare colore allo stagno e ai suoi ospiti, a iniziare dai fenicotteri, e Crisponi la sa sfruttare al meglio, trovando anche le posizioni migliori per le sue immagini», racconta Domenico Ruiu che domani stimolerà con le sue domande lo scienziato-fotografo. Oggi, i soggetti più frequenti nelle foto di Crisponi sono gli animali che vivono nelle lagune dell’Isola, dai fenicotteri ai falchi di palude, per citarne alcuni, ma ha partecipato anche a pubblicazioni sulle feste della Sardegna, con straordinarie immagini di Sant’Efisio, e ama i ritratti. Insomma, dagli inizi giovanili con una macchina Bessa 6x9 Voigtlander, regalatagli dal padre Piero, alle straordinarie foto degli ultimi anni, un’eccellenza nella medicina e nella fotografia, che domani verrà raccontata in un dialogo a due da non perdere.

RIPRODUZIONE RISERVATA