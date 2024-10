Crisi Stellantis: «In Italia costi eccessivi» 

La “prima” di Carlos Tavares in Parlamento non è stata affatto facile. Il confronto è stato duro con toni molto accesi. Le forze di maggioranza e quelle dell’opposizione hanno accusato l’ad di Stellantis di non avere spiegato come intenda invertire il declino industriale dell’automotive nel nostro Paese e di continuare a battere cassa. Lo avevano invitato per parlare dei volumi produttivi in calo in Italia, della cassa integrazione nelle fabbriche, del calo delle immatricolazioni, degli impegni futuri.

Il discorso

Il manager, che ha parlato in inglese davanti alle commissioni Attività Produttive della Camera e Industria del Senato, ha ribadito, in modo pacato, che il gruppo non lascerà l’Italia e non venderà siti. Alla politica ha chiesto maggiore spirito collaborativo. «In Italia i costi sono troppo alti, quello dell’energia per esempio è il doppio che in Spagna. Dovete spiegarmi come si fa a gestire questo problema», ha detto Tavares che nel 2026 lascerà Stellantis e ha appena avviato una vera rivoluzione nel management a livello di brand e di territori. Nessuna intenzione di vendere Maserati e conferma del piano per la Gigafactory di Termoli con i tempi rivisti.

Le reazioni

«Ci aspettavamo molto di più da questa audizione. Siamo molto preoccupati della situazione di Stellantis in Italia e condividiamo le ragioni dello sciopero del 18 ottobre», commenta la leader del Pd Elly Schlein. «Tavares è venuto qui a fare un sacco di chiacchiere da cui l’unica certezza è che il milione di auto sbandierate non esiste più. Esiste un milione di clienti ma li dobbiamo trovare noi con gli incentivi. Quello che ha detto è datemi i soldi. È un ricatto inaccettabile», osserva il leader di Azione Carlo Calenda, protagonista di un battibecco con Tavares per «la mancata condivisione di alcune slides sul piano industriale». Anche il presidente del M5S Giuseppe Conte definisce l’intervento «insoddisfacente e deficitario dal punto di vista degli interessi dei cittadini italiani». Delusi anche i sindacati che considerano rafforzate le ragioni dello sciopero generale nazionale dell’automotive con manifestazione a Roma, proclamato da Fim, Fiom e Uim per il 18 ottobre. Nell’incontro Tavares ha parlato di anticipo alla fine del 2025 della produzione della 500 ibrida a Mirafiori prevista per il 2026.

RIPRODUZIONE RISERVATA