Crisi Stellantis, il titolo giù del 4% 

Lasciare nel 2026 la guida di Stellantis è «un’opzione». Carlos Tavares, in visita allo storico stabilimento Peugeot di Sochaux, parla per la prima volta del suo futuro come amministratore delegato del gruppo, e liquida come «pura speculazione» i rumors sulla fusione con Renault sui quali non commenta il ceo di Renault Luca De Meo. A Piazza Affari il titolo continua a essere sotto pressione: perde e chiude con un calo del 4%. «Tra due anni avrò 68 anni, un’età ragionevole per andare in pensione», spiega Tavares. Nei prossimi giorni presso la sede Usa di Stellantis, ad Auburn Hills, si terrà un incontro che avrà fra gli ordini del giorno proprio i ragionamenti sul futuro di Stellantis nel dopo Tavares. Le difficoltà, spiega Tavares, «non mettono in discussione la strategia della società. Non è solo Stellantis a essere in difficoltà, ci sono anche Volkswagen, Bmw, Mercedes e probabilmente non è finita. Incidono la regolamentazione e l'ambizione dei produttori asiatici». Tavares l’11 ottobre sarà sentito in Parlamento, ma i sindacati che preparano lo sciopero di Stellantis e dell’automotive per il 18 ottobre non lo considerano un passaggio fondamentale. Oggi l’Unione Europea sarà chiamata a votare sull'introduzione di dazi aggiuntivi definitivi fino al 36,3% sulle auto elettriche cinesi.

