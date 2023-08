Crisi senza fine, sindaco all’angolo 

«La soluzione a questa crisi che la città chiede e che le esigenze ci impongono, passa attraverso l’assunzione di responsabilità da parte di tutti e, soprattutto, da parte di chi ha cercato in modo maldestro di portare al governo della città chi dalla stessa è stato bocciato». I toni concilianti hanno lasciato il posto alle tirate d’orecchi. Fratelli d’Italia, Udc e Prospettiva Aristanis rompono il silenzio che, se si esclude qualche pubblica dichiarazione di lealtà e sostegno al primo cittadino, avevano mantenuto dall’indomani dell’azzeramento della Giunta.

L’attacco

Attraverso una nota ufficiale i tre gruppi da una parte ribadiscono la convinzione che «si possa ripartire più forti di prima con chi voglia sposare i richiamati valori» (definiti imprescindibili), dall’altra lanciano inequivocabili stoccate agli alleati. «La situazione politico–amministrativa conseguente alle dimissioni del sindaco evidenzia l’impossibilità di proseguire l’azione di governo, senza che si proceda a una profonda riflessione nei confronti di chi, più di altri, ha perpetrato un tradimento del mandato elettorale sancito dai cittadini oristanesi tentando di surrogare la compagine che ha garantito l’elezione di questa maggioranza di centrodestra, con chi invece è stato collocato in minoranza», scrivono il segretario cittadino di FdI Fulvio Deriu, quello dell’Udc Michele Piredda e il capogruppo di Prospettiva Aristanis Gianfranco Licheri.

Il quadro

Tra le due correnti del centrodestra, separate in casa da oltre un mese e mezzo, l’amore non è rinato e difficilmente sboccerà di nuovo. La proposta, solo accennata dal primo cittadino, di ripartire da dove ci si era fermati lasciando invariato il parterre degli attori e relegando ancora al ruolo di comparsa il gruppo misto, non ha trovato sponda, così come l’ipotesi di bilanciare la situazione rimettendo sul piatto anche gli incarichi di sottogoverno. Com’era prevedibile, il tentativo di creare un governo di larghe intese con il centrosinistra, (avvallato da Riformatori, Forza Italia, Psd’Az e Sardegna al Centro 20Venti), ha lasciato strascichi importanti nella coalizione. «Appare doveroso - si legge nella nota - difendere il risultato democratico da chi, in maniera non propriamente sottesa, ha tentato di soverchiarlo e che oggi, persevera col voler imporre condizioni inaccettabili, per le quali esortiamo il sindaco a voler assumere il ruolo di garante». Il messaggio è chiaro: non si può ignorare quanto è successo. L’ingresso in Giunta di Prospettiva Aristanis è una condizione necessaria per andare avanti, e non a spese di FdI e Udc. «Siamo certi che gli elettori del centrodestra esigano ripartire da chi ha garantito loro coerenza e lealtà» concludono i firmatari. Per Massimiliano Sanna si preannuncia un fine settimana caldissimo, ma il meteo non c’entra.

