Crisi senza fine per l’Uta 

Uta 2020 (4-4-2) : J. Angioni, Piro (44’ st. Lardieri), Milia, Mancini, Carrus, Sartorio (20’ st. Piras), Bratzu, Orru, Picciau, Pascual Sales, Casu. In panchina: Firinu, Fenu, Foddis, L. Angioni, Pibia, Schirru. Allenatore: Podda.

Terralba F. Bellu (4-2-3-1) : Manzato, Orrù, Lasi, Mereu, Ciarniello, Porru, A. Sanna, Corda (39’ st. Frongia), Lamacchia, Uliana, Tosi (37’ st. Cherchi). In panchina: Toro, Concu, Carta, Atzori, Grussu, T. Sanna. Allenatore: Porcu.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : pt. 23’ Tosi, st. 19’ Lamacchia.

Note : ammoniti Corda e Porru.

Uta. Terza sconfitta consecutiva in casa per l’Uta che perde 0-2 anche contro il Terralba. Si tratta dell’ennesimo stop per la squadra di Podda che non vince da ormai oltre un mese (l’ultimo successo a Tonara per 0-4). Vittoria importante invece per il Terralba che continua il periodo positivo e ottiene la sua quarta vittoria in trasferta, conservando il primo posto in classifica con il Castiadas.

Primo tempo

Inizio intraprendente dell’Uta che all’8’ va vicino al vantaggio con il colpo di testa di Bratzu su cross di Sartorio. Risponde il Terralba prima al 10’ con A. Sanna e al 13’ con Corda ma entrambe le conclusioni terminano a lato. Il vantaggio degli ospiti arriva al 23’ con Tosi che, servito da Mereu, esplode il sinistro dal limite battendo J. Angioni. Il numero nove ci aveva provato qualche minuto prima ma l’estremo difensore dell’Uta era riuscito a salvarsi con un intervento efficace. Timida la reazione biancoverde, che rischia di subire anche il secondo gol al 44’: Corda salta Angioni ma al momento del tiro Carrus si oppone quasi sulla linea.

La ripresa

Nel secondo tempo la musica non cambia: sono poche le chance nitide per la squadra di Podda che cerca di scardinare la difesa avversaria specialmente con i lanci lunghi; dall’altra parte il Terralba amministra e riparte con ordine a caccia del secondo gol. Lamacchia e Uliana ingabbiano l’attaccante dell’Uta Pascual Sales negando qualsiasi imbucata centrale da parte dei biancoverdi, e neanche la rapidità di Casu o la tecnica del capitano Picciau risultano determinanti per dare una svolta alla partita. Il raddoppio del Terralba arriva al 19’ quando dal corner di Porru, Lamacchia si libera dalla marcatura avversaria e infila il pallone sotto l’incrocio dei pali. Il centrale argentino va vicino alla doppietta sempre su calcio d’angolo, ma il suo colpo di testa si infrange sul palo. Nel finale, a ritmi bassi, gli ospiti sfiorano il tris nuovamente con A. Sanna che non inquadra lo specchio.

