Crisi senza fine per il Latte Dolce 

Gelbison 3

Latte Dolce 1

Gelbison (3-4-3) : Colella, Dambros Da Silva (34’ st Setola), Pitarresi, Oliveira (18’ st Croce), Liurni (21’ st Golfo), Casella, Sognog, Viscomi (38’ st Marcelli), Coscia (38’ st Gallo), Salzano, Gigliotti. In panchina Apsits, Marcelli, Accetta, Aprile, De Pasquale. Allenatore Giampà.

Latte Dolce (3-5-2) : Marano, Piredda, Mudadu (22’ st Pilo), Cabeccia, Pinna, Tesio (44’ st Barracca), Sanna, Orlando, Sorgente (22’ st Ruggiu), Corcione (12’ st Muscas), Pulina (28’ st Loru). In panchina Panai, Di Paolo, Fernandes. Allenatore Setti.

Arbitro : Raineri di Como.

Reti : primo tempo 5’ Viscomi; secondo tempo 6’ Sognog, 10’ Liurni, 26’ Tesio.

Note : espulso Sanna al 17’ st. Recupero: 2’ pt-2’ st.

Vallo della Lucania. Quinta sconfitta consecutiva per un Latte Dolce che si è smarrito. Vince 3-1 il Gelbison, che per almeno 24 ore raggiunge in vetta il Cassino. La squadra sassarese conferma sia l’estrema fragilità in trasferta, sia la crisi.

I campani hanno sbloccato in mischia con Viscomi dopo un quarto d’ora. La formazione di Setti ha provato a reagire ma senza gli infortunati Kone e Odianose l’attacco era limitato. E a inizio del secondo tempo il Gelbison ha piazzato l’uno-due che ha risolto il match con Sognog e Liurni. L’espulsione di Sanna non ha comunque impedito ai sassaresi di segnare la rete della bandiera con Tesio.

