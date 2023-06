«Crisi senza fine nei territori» I comitati scendono in piazza   

Una “marcia ideale” per rimarcare il diritto alla salute dei sardi e dire no allo smantellamento degli ospedali già esistenti. La manifestazione, annunciata ieri dal coordinamento di tutti i comitati regionali in difesa della sanità pubblica, è in programma sabato a Cagliari. Appuntamento alle 9.30 in piazza dei Centomila: da qui partirà il corteo che, percorrendo viale Diaz, terminerà con gli interventi in piazza Vittime del Moby Prince.

L’appello

«Il coordinamento è nato alla fine dello scorso anno e riunisce comitati e liberi cittadini che da anni manifestano per difendere il diritto alla salute. Sabato è la nostra prima uscita ufficiale: dobbiamo unire tutte le forze impegnate in Sardegna e avere un'unica voce», spiega Alessandro Rosas uno dei portavoce, «nei nostri territori la crisi sembra non finire: mancano medici, pediatri, le guardie mediche chiudono e gli ospedali periferici vengono smembrati di tanti servizi, una crisi che ora tocca anche Cagliari». Rosas ha rinnovato l’appello ai 377 sindaci sardi a dichiarare lo stato d’emergenza sanitaria: «A gennaio abbiamo inviato loro una proposta per l'approvazione di un ordine del giorno in Consiglio comunale in difesa della sanità pubblica, ci sono state tante amministrazioni che hanno aderito, alcune di queste saranno certamente presenti insieme ai propri cittadini».

«Nessun colore politico»

Giallo, invece, è il colore scelto per vestire il corteo: «Lo abbiamo fatto nostro dalle battaglie dell'Ogliastra, la manifestazione non deve avere nessun colore politico, ma una forza unica perché riguarda tutti i sardi», precisa ancora Rosas.Ma proprio il comitato “Giù le mani dall'Ogliastra”, tra i primi nell'Isola a scendere in piazza in difesa della sanità pubblica, ha annunciato che non sarà presente, sottolineando di non condividere la scelta di manifestare con accanto i politici: «Riteniamo opportuno non partecipare a questa più che giusta giornata di rivendicazioni, perché uno dei presupposti che animano questa manifestazione va contro uno dei principi che in oltre dieci anni di lotte e discese in piazza abbiamo sempre portato avanti: i cittadini devono poter dire la loro in piena libertà, arrivando persino a scontrarsi pubblicamente con le idee balzane di certi politici di turno», si legge nella nota del comitato. «Abbiamo appreso della delibera della giunta del primo giugno sui nuovi ospedali e della decisione di bloccare e sospendere i lavori di ristrutturazione negli ospedali pubblici della città di Cagliari», aggiunge un altro dei portavoce, Francesco Carta, «bloccare questa ristrutturazione è un atto grave. La decisione di realizzare nuove strutture deve essere discussa in Consiglio regionale: i soldi non sono del presidente della Regione o dell’assessore alla sanità, ma dei sardi».

Il rapporto

A confermare i timori del coordinamento sulla precarietà della sanità pubblica, anche il rapporto "Le Performance Regionali" del Crea (Centro per la ricerca economica applicata in sanità) che monitora gli effetti dell'autonomia differenziata in sanità. La Sardegna, infatti, è stata bocciata su sei dimensioni: appropriatezza, equità, sociale, esiti, economico-finanziaria, innovazione. L'Isola è agli ultimi posti, assieme ad altre cinque Regioni del Sud.

RIPRODUZIONE RISERVATA