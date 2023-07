Crisi, Sanna incontra le parti sociali  

In attesa dell’esito della direzione del Pd che si riunisce oggi per decidere se abbandonare i banchi dell’opposizione per tendere una mano a Massimiliano Sanna, o se spalancare il portone di Palazzo degli Scolopi all’arrivo del commissario, il sindaco incontra le parti sociali. «Come annnunciato – spiega Sanna – ho avviato le consultazioni per verificare la possibilità di condividere un progetto di rinnovamento politico e culturale per superare finalmente logiche personalistiche e risolvere i tanti problemi della nostra comunità». L’obiettivo è arrivare a un “Patto per la città” e per farlo «sono state attivate le prime interlocuzioni con parti sociali, sindacati, rappresentanti di categoria e del volontariato che si sono dimostrate disponibili a condividere un progetto che abbia come fine unico il bene degli oristanesi, a cui ho sempre lavorato sia pure con inequivocabili difficoltà».

Il M5S

E ieri è arrivata anche la presa di posizione del consigliere regionale e coordinatore provinciale del M5s Alessandro Solinas, Movimento che non fa parte del Consiglio. «Il progetto della coalizione “Oristano più” che abbiamo sostenuto alle scorse comunali, si è posto come netta alternativa alla coalizione guidata dall’attuale sindaco. E se si vuole tenere fede alla proposta fatta agli oristanesi, l’unica soluzione responsabile è andare alle urne il prima possibile».

