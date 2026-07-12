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13 luglio 2026 alle 00:15

Crisi risolta al Buddusò 

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Il Buddusò si iscriverà regolarmente in Promozione. Nell’assemblea pubblica, svolta sabato sera, è stato individuato un nuovo gruppo dirigente che subentrerà a quello in carica sino allo scorso 30 giugno: ne fa parte, tra gli altri, l’ex sindaco (e fratello dell’attuale primo cittadino) Giovanni Satta. La precedente gestione, di recente, aveva evidenziato come nessuno si fosse fatto avanti: l’incontro ha permesso di superare questa criticità e domani saranno rinnovate le cariche dirigenziali. «È arrivata l’attesa fumata bianca», annuncia il presidente uscente, Stefano Chiavacci. «Da parte nostra c’è assoluta soddisfazione per aver trovato la strada giusta per continuare l’attività del Buddusò, senza interruzioni o scossoni». (r. sp.)

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