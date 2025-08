Crisi rientrata in Aula, risorse salve 

Finanziamenti e lavori salvi nella cittadina del Guilcier. Dopo giorni di attesa e tentativi i di ricucire lo strappo in maggioranza, che la scorsa settimana aveva portato alla mancata approvazione dell’assestamento e degli equilibri di bilancio, nella tarda mattinata di ieri il gruppo guidato dal sindaco Stefano Licheri è riuscito a trovare un accordo. Non ci sarà alcuna dimissione, ci sarà invece un passo indietro da parte di alcuni consiglieri che nell’ultimo Consiglio avevano fatto mancare i numeri.

L’intervento

Ieri, su richiesta di Giuseppe Fadda, uno dei consiglieri che aveva votato contro, si è tenuta una riunione di gruppo per trovare la quadra per salvare la situazione. Grande assente il capogruppo della maggioranza Renato Giovannetti, che aveva votato contro in aula dopo un lungo intervento. Assenti anche Fabio Oppo e Angelo Pinna, rispettivamente fuori regione e impegnato al lavoro. Ma le novità importanti si sono registrate da Fadda e Bastiano Caddeo, che aveva optato per l’astensione. «In questi giorni ho avuto diverse sollecitazioni dai cittadini: mi chiedevano di trovare una soluzione e andare avanti. Per il bene del paese, ho chiesto quindi che il gruppo si riunisse e si cercasse una soluzione – dice Fadda –. Ho chiesto anche al sindaco di riconvocare il Consiglio e stavolta non voterò contro. Devo valutare se accordare il voto a favore o astenermi, ma si va avanti». Sulla stessa linea Bastiano Caddeo: «Abbiamo affrontato le tematiche legate ai malumori ed è stato utile, era quello che auspicavo. Si lavorerà esclusivamente per il bene del paese. Per questo potrei valutare stavolta di votare a favore».

Il sindaco

Il primo cittadino Stefano Licheri spiega: «La proposta per riunirci e trovare soluzioni è arrivata da Fadda, anche Caddeo è stato collaborativo. Grazie a loro si potrà procedere e non si perderanno risorse fondamentali per il paese. Il Comune non si sarebbe potuto permettere di stanziare queste somme. Mi riferisco ad esempio ai 103mila euro per le progettazioni. Entro oggi l’ufficio tecnico deve provvedere ad affidare gli incarichi e così abbiamo fatto in Giunta la variazione. In settimana porteremo anche quella per i 142 mila euro del Gal che consentiranno di realizzare i parchi giochi: devono essere finiti entro il 15 settembre. Poi per il 12 convocherò il Consiglio e con l’assestamento ci saranno altre importanti risorse, ad esempio per procedere con il padel». Crisi quindi rientrata. Almeno così sembra.

RIPRODUZIONE RISERVATA