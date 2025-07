Crisi respiratoria, soccorso dai poliziotti 

Ha cominciato a essere affannato mentre girava per il mercatino all’aperto in via Is Maglias, ieri mattina verso le 9. In pochi secondi l’affanno, per un uomo di 45 anni, si è trasformato in una grave crisi respiratoria e subito un passante ha dato l’allarme al numero unico per le emergenze uno-uno-due, che ha a sua volta mobilitato la centrale operativa del 118 e quella della Questura.

I primi ad arrivare sono stati gli agenti della Squadra volante, che hanno messo subito in pratica quanto hanno imparato nei corsi di primo soccorso. I poliziotti hanno sbottonato la camicia dell’uomo che si dibatteva in cerca di aria, gli hanno allentato la cintura e lo hanno sistemato su un fianco, cercando di calmarlo per ridurre il suo bisogno di aria provocato dalla crisi respiratoria.

L’intervento degli agenti si è dimostrato risolutivo: quando è arrivata l’ambulanza medicalizzata del servizio 118 il 45enne aveva già parzialmente recuperato un po’ della propria capacità di respirazione. L’assistenza medica prestata dall’equipaggio dell’ambulanza, intervenuto anche somministrando farmaci salva-vita al paziente steso per terra, ha risolto definitivamente il problema. L’uomo ha ripreso a respirare quasi normalmente e a quel punto è stato adagiato sull’ambulanza del 118, che l’ha condotto nel pronto soccorso di un ospedale cittadino. (

