Crisi, ora il valzer del sottogoverno 

«Ancora nessuna convocazione ufficiale». Dall’altro capo del telefono, la risposta dei segretari dei partiti di maggioranza è sempre la stessa. Il sindaco Massimiliano Sanna, rientrato in città dopo la trasferta istituzionale in Croazia, non ha ancora fissato un calendario di incontri. «Partendo dall’approvazione di questi punti si vedrà la reale volontà di questo consiglio di ricomporre la crisi» aveva dichiarato dopo il via libera al rendiconto. Poi la partenza, nonostante il conto alla rovescia per la crisi fosse già oltre il giro di boa.

Le strategie

Tra i protagonisti della tormentata bagarre politica, inizia a farsi strada l’idea che difficilmente la soluzione sarà condivisa a un tavolo politico. È possibile che il primo cittadino decida di mettere gli alleati davanti ad una decisione preconfezionata, sfruttando la variabile “tempo”: o così o tutti a casa. Far quadrare i conti senza scontentare nessuno è una missione quasi impossibile; l’ingresso in Giunta di Prospettiva Aristanis avrà un prezzo salato per uno dei partiti di centrodestra.

Gli incarichi

Per rendere il boccone meno amaro il sindaco potrebbe riaprire la partita del sottogoverno. Il puzzle è stato completato di recente con la nomina del presidente della Fondazione Oristano, Carlo Cuccu, in quota Psd’Az. Tra gli incarichi più appetibili la presidenza del Consorzio Industriale e la direzione della Oristano servizi. La prima è da escludere, anche alla luce dell’incidente diplomatico che già una volta ha rischiato di incrinare i rapporti tra il partito del sindaco, i Riformatori, e Sardegna al Centro 20Venti il cui delegato, in sede di elezione, si era visto sfilare la poltrona per il mancato voto del sindaco di Santa Giusta. Resta in lizza la società in house che si occupa del verde. Nella ripartizione del sottogoverno, stabilita sulla base dei resti accumulati da partiti dopo la formazione dell’esecutivo, la guida della Oristano Servizi era toccata ai Riformatori, che avevano indicato il nome dell’avvocata Ludovica Pau. Il partito del sindaco potrebbe decidere di sacrificare l’incarico per “risarcire” il componente di Giunta che resterà fuori dalla nuova conta. Forse l’unica via d’uscita per rimanere in sella, almeno fino all’appuntamento con le elezioni regionali.

