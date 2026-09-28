«Crisi in maggioranza, Comune fermo» 

Da una parte le poltrone: dalla presidenza dell’Atp a quella della società in house È-comune, fino al garante dei detenuti. Tutte in scadenza o scadute. Dall’altra una città che sognava il rilancio e invece resta ingessata sugli incarichi e dimentica i problemi, ultimo - ma solo in ordine cronologico - quello del doposcuola. E nella maggioranza manca chiarezza, con il sindaco Emiliano Fenu schiacciato tra le tensioni dei partiti che lo sostengono. Nella mini-crisi del governo cittadino aperta dallo scontro tra Sinistra Futura, Avs e Pd, irrompe l’opposizione di SiAmo Nuoro, che attacca il sindaco: «Invece di governare, litigano fra loro», dice Pierluigi Saiu. Nel frattempo, le segreterie politiche si confrontano a colpi di comunicati. Sinistra Futura, con Gianni Manca, torna sulla questione Angelo Coda, mentre Marco Sedda e Avs insistono sulla convocazione delle segreterie della coalizione, fissata il 2 ottobre e annullata da Fenu, con Progressisti e Uniti che chiedono la riperimetrazione delle deleghe assessoriali.

Toto-nomine

Uniti, dopo l’incontro con Fenu, rivendica È-comune, oggi guidata da Luisanna Sedda. I Progressisti potrebbero lasciare l’Atp, attualmente affidata a Gianni Pinna, e il garante dei detenuti, carica ricoperta da Giovanna Serra, per puntare sull’assessorato ai Lavori pubblici, con Fabrizio Beccu, favorendo l’ingresso di Paola Marteddu come persona di garanzia verso le persone private della libertà. Sinistra Futura è sotto attacco, ribadisce fiducia nel sindaco, e chiede un vertice per «rilanciare l’azione di governo», per verificare le priorità programmatiche e rafforzare la coalizione. Il partito conferma la fiducia a Irene Melis (che il Pd vorrebbe all’opposizione) e all’assessore Domenico Cabula e torna sul caso Coda, precisando che «le sue posizioni non sono di Sinistra Futura». Avs, invece, richiama alla responsabilità Fenu: «Convochi il tavolo delle segreterie, i nuoresi vengono prima di ogni conflitto politico». Ribadisce fiducia e invita la coalizione a concentrarsi su problemi sociali, ambientali e opportunità di sviluppo.

Opposizione all’attacco

«Mentre discutono di poltrone, assessori, partecipate e di chi sia dentro o fuori dalla maggioranza, in città è tutto fermo» attacca Saiu. «Il Consiglio non è convocato da agosto, a settembre si sono riunite solo due commissioni. È una maggioranza che sta consumando il proprio tempo a discutere di sé stessa. Le cose da fare sono tantissime. A iniziare dalla verifica delle dichiarazioni programmatiche entro il 30 settembre: sindaco e maggioranza dovrebbero spiegare ai cittadini cosa hanno fatto rispetto agli impegni presi. I problemi sono sotto gli occhi di tutti: ritardi sugli impianti sportivi, programmazione insufficiente per il centenario del Nobel a Deledda, bandi regionali persi, incertezza su Pratosardo, servizi per le famiglie fermi. La Giunta non ha solo deluso: ha dimostrato di non saper governare. Si parla di azzeramento, ma un rimpasto è la conferma del loro fallimento».

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