Crisi in Friuli, Giunta regionale decimata 

È crisi nella Regione Friuli Venezia Giulia dopo che gli assessori leghisti e poi di Forza Italia e Lista Fedriga hanno rimesso le deleghe. “Casus belli” un'intervista del ministro Luca Ciriani che critica la sanità friulana, ma sullo sfondo c'è lo scontro sul terzo mandato.

Attesa

Una crisi aperta ma per il momento congelata: Fedriga infatti ha annunciato che non prenderà decisioni fino a domani quando, durante la Conferenza delle Regioni incontrerà a Venezia il primo ministro Giorgia Meloni. L'intervista di Ciriani è solo l'ultima stoccata di una schermaglia sempre più intensa all'interno della maggioranza regionale alimentata dai dissidi per il terzo mandato. Ieri, dunque, dei dieci assessori che compongono la Giunta regionale, rimangono titolari delle deleghe solo i tre di Fratelli d'Italia: Scoccimarro, Amirante e Anzil. Il segretario regionale della Lega, Marco Dreosto, non usa mezzi termini: le parole di Ciriani hanno «di fatto aperto un'irresponsabile crisi di maggioranza». Anche Fedriga ha lanciato una staffilata: nessuna decisione «fino a martedì, ma non potranno non esserci conseguenze».

Conflitto istituzionale

Intanto, nello scenario tattico nazionale che si profila intorno al terzo mandato e alle singole iniziative di alcune regioni, il Governo starebbe valutando di proporre oggi (ultimo giorno utile per sollevare la questione alla Corte Costituzionale) in Consiglio dei ministri l'impugnazione della legge trentina sui mandati, la norma cioè che consentirebbe la candidatura di Maurizio Fugatti per la terza volta alla provincia autonoma di Trento. Il governo aveva già impugnato e ottenuto lo stop della Consulta sulla legge della Campania per il terzo mandato di De Luca. Un intervento però limitato alle “Regioni ordinarie” mentre nei casi della norma trentina e eventuale del Fvg, si parla di regioni a statuto speciale.

