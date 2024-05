Crisi in Comune, veleni nella coda 

Ventiquattrore per convocare la conferenza dei capigruppo e a stretto giro anche il consiglio comunale che già oggi, in prima seduta (e ultima?) ritornerà alle 16 in aula. La richiesta urgentissima di convocazione del Consiglio comunale di Nuoro fatta dal segretario Vincenzo Zazzarella e dalla dirigente del settore contabile, Maria Cristina Murdeu al presidente Sebastian Cocco sancisce l’adunanza dell’addio. Ieri in Capigruppo nessuna sorpresa né colpo di teatro per un Consiglio su cui incombe l’ombra del commissario, dopo il voto negativo di una settimana fa dell’aula al bilancio presentato dal dimissionario Andrea Soddu. Data, quella di oggi 24 maggio, che coincide anche con l’ultimatum che la Regione aveva dato all’amministrazione nuorese per l’approvazione del bilancio e che quindi dovrebbe spianare la strada allo scioglimento del Consiglio per decreto della presidente Alessandra Todde.

Polemiche infinite

La convocazione della Capigruppo si è trascinata le code polemiche degli ultimi avvenimenti con la consigliera Maria Boi, così come i giornalisti, invitati dal presidente Cocco a lasciare l’adunata. «Questa è la massima espressione della democrazia», ha tuonato la Boi, sventolando l’articolo 14 del regolamento comunale. Per il presidente la seduta era a porte chiuse e potevano quindi partecipare solo i capigruppo o loro delegati. E la Boi, dopo aver abbandonato il gruppo Italia in Comune con cui era stata eletta, era confluita nel Misto, da cui era successivamente uscita per formare un nuova entità in seno al Consiglio mai riconosciuta formalmente dal presidente, quindi senza rappresentanza. La Boi allora si è seduta davanti alla porta. Tanti invece gli assenti: Natascia Demurtas per il Pd, Lisetta Bidoni di Progetto per Nuoro, Pierluigi Saiu della Lega, Viviana Brau del Psd’Az e Fabrizio Melis. Presenti Francesco Guccini, del Misto, Leandro Murru per il gruppo Andrea Soddu sindaco, Angelo Arcadu di Fi, Emilio Zola per Scegliamo Nuoro e Gianni Dettori di Italia in Comune. «Ritengo questa esperienza finita, non parteciperò a Capigruppo e nemmeno al Consiglio, Soddu deve assumersi le responsabilità degli errori di valutazione e giudizio commessi», spiega la Bidoni.

Bocciati e promossi

Dei sei punti richiesti inusualmente con urgenza dal segretario Zazzarella e dalla Murdeu contestabili dalla Corte dei conti però ne rimangono in piedi quattro: la variazione di bilancio decisa dalla Giunta il 15 marzo e tre debiti fuori bilancio. Non si discuterà della nomina dei revisori, né del passaggio delle ex scuole di via Ballero a patrimonio indisponibile. «Basta dare incarichi – sbotta Francesco Guccini – non capiamo tutta questa urgenza per i Revisori e il Patrimonio». «Rimango del pensiero che dare la città a un commissario per 12 mesi è il fallimento della politica – ribadisce Leandro Murru – a noi ci ha votato la gente, e dobbiamo risponderne in prima persona, lui invece sarà nominato».

