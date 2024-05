Crisi in Comune, Progetto per Nuoro rinnova la sfida 

Suscita nuove reazioni la fine anticipata della giunta Soddu-bis. Lisetta Bidoni, capogruppo di Progetto per Nuoro, sconfitta da Soddu alle ultime amministrative, non si defila nonostante lo scioglimento del Consiglio comunale ormai inevitabile. «Continua il nostro impegno (come gruppo) con serietà e determinazione», scrive la Bidoni sui social a commento di un lungo post di un suo sostenitore, Giovanni Porcu, candidato non eletto in Consiglio, che in un lungo post aveva invitato a non scaricare tutte le colpe di un fallimento politico sul primo cittadino dimissionario . «Non posso essere soddisfatto dell'operato di questa amministrazione - scrive -. Non lo sono naturalmente neanche nei confronti di Andrea Soddu come sindaco della città che, senza entrare nei meriti del perché e del per come, non è stato in grado di gestire la sua maggioranza, e di coinvolgere e farsi aiutare dalle opposizioni, se non quelle che mai ti saresti aspettato. Quindi le sue dimissioni non sono state una grande sorpresa e neanche un grosso trauma a dire la verità».

Poi il riferimento esplicito al sindaco. «Credo - continua Porcu - che comunque si debba ringraziare Andrea per essersi dedicato ed esposto ad un ruolo complicatissimo e credo, soprattutto, che le “colpe” di questa non buona amministrazione debbano essere divise tra tanti altri, forse troppi, che in questi anni sono stati a guardare, un po' per inesperienza, un po' per menefreghismo e certamente un po' per convenienza. Ecco sappiate che la responsabilità è anche e soprattutto la vostra. Ora ci aspetta un anno di commissariamento, non sarà una catastrofe».

