Crisi in Comune, la palla a Forza Italia 

Tutto tace, ma è un silenzio che fa rumore. Nel centrodestra oristanese, archiviata senza sussulti anche l’ultima seduta dedicata all’elezione del nuovo Collegio dei revisori dei conti e all’approvazione dei bilanci di previsione di Istar e Scuola civica di musica, il clima è di attesa. Difficilmente la prossima sarà la settimana decisiva. A meno che dalla trasferta capitolina, dove ha partecipato al Consiglio nazionale di Forza Italia, il segretario provinciale azzurro Giovanni Mascia non rientri con una soluzione. Perché, lo ha detto chiaramente durante i lavori dell’Assemblea civica il consigliere dell’Udc, Antonio Iatalese “la crisi è di Forza Italia, non della maggioranza”.

Gli alleati, dunque, si aspettano che sia il primo partito della coalizione (con un assessore “congelato” dal sindaco e quattro “dissidenti” sui quali pende un provvedimento di espulsione) a trovare la chiave per risolvere la crisi.

Nel frattempo si tira a campare. La seduta consiliare convocata per martedì non si terrà: i lavori di giovedì scorso sono stati sospesi per mancanza del numero legale prima che venissero riaggiornati. I punti all’ordine del giorno non trattati (alcune interrogazioni e interpellanze della minoranza) saranno inseriti nella prossima data stabilita dalla conferenza dei capigruppo. Ma la sensazione è che il primo cittadino, Massimiliano Sanna, non abbia alcuna fretta di tornare in Aula e rischiare, ancora una volta, di trovarsi a fare la conta per avere i numeri necessari. (m.g.)

