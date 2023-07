Crisi in Comune, il centrosinistra: il sindaco chiarisca 

Il telefono del sindaco squilla a vuoto. Dopo aver certificato la crisi della sua maggioranza, Massimiliano Sanna si è rifugiato nel silenzio. Difficilmente, però, potrà sottrarsi ad alla richiesta di chiarimento che, con tutta probabilità, arriverà domani dalla minoranza di centrosinistra durante la seduta dedicata all’approvazione del Rendiconto. Oristano Più, Partito democratico e Oristano democratica e possibile si sono riuniti per confrontarsi sull’appello del primo cittadino «alle forze vive e attive della città». L’ipotesi di un eventuale campo largo non è stata respinta, ma una valutazione più approfondita arriverà solo a fronte di una presa di posizione del primo cittadino. «Finora alle dichiarazioni non è seguita nessuna azione politica concreta – fa sapere il capogruppo di Oristano Più Efisio Sanna – non è ancora chiaro quali siano le reali intenzioni di Massimiliano Sanna». L’opposizione non chiude la porta, ma attende che a spalancarla sia il sindaco che invece, per il momento, sceglie un atteggiamento attendista. «Una cosa è certa – conclude l’ex candidato sindaco – come minoranza siamo fortemente preoccupati per le sorti della città. Avevamo messo in guardia gli elettori sulla tenuta della coalizione di centrodestra. Purtroppo avevamo ragione»

RIPRODUZIONE RISERVATA