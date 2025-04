Crisi, il sindaco prova il salvagente 

In politica tutto si decide attorno a un tavolo. A volte è quello istituzionale, altre è quello di un ristorante. Ma quando è il sindaco, Massimiliano Sanna, ad accomodarsi per un pranzo a tre accanto al consigliere civico indipendente, Sergio Locci, e al capogruppo di Oristano al Centro, Giuliano Uras, il rumor è servito. E intanto ieri in Consiglio comunale Forza Italia era regolarmente in Aula.

L’incontro

Agli osservatori della scena politica locale non è sfuggito l’appuntamento conviviale che due giorni fa, in piena crisi di maggioranza, ha visto protagonisti il primo cittadino e il suo “avversario” in campagna elettorale. Si sono subito ipotizzate nuove manovre, strategie centriste, tentativi di accordi sottobanco. «L'anticamera di un riassetto politico?», si sono chiesti in molti. I protagonisti della vicenda hanno smentito qualsiasi dietrologia: «Solo un pranzo tra amici - ha dichiarato il consigliere di Aristanis, Sergio Locci – nessuna manovra segreta: una promessa da tempo rinviata». Scontato che tra una pietanza e l'altra il discorso sia caduto sulla paralisi che attanaglia l’Amministrazione, ma Locci nega ogni ipotesi di un suo imminente ingresso in Giunta per “cristallizzare “ quel sostegno numerico finora garantito «per senso di responsabilità verso la città».

Possibilista

«Il sindaco non mi ha mai proposto un assessorato», assicura. «Se mai dovesse farlo, ne parlerei con il gruppo che mi ha sostenuto alle elezioni e deciderei, ma al momento è un’ipotesi remota». Non è un no, insomma. Per ora continuerà a votare in Aula secondo coscienza «perché - ribadisce – sono convinto che un esecutivo, per quanto in difficoltà, sia comunque meglio di un commissario e perché non si possono rallentare atti amministrativi che portano benefici ai cittadini, come nel caso dell’ultima variazione da oltre 800mila euro». Pur contando sul tredicesimo voto esterno, è chiaro che il sindaco debba al più presto risolvere tra le mura (traballanti) della coalizione i problemi che hanno ridotto la sua maggioranza al lumicino. «Forza Italia ci ha chiesto una settimana di tempo per sbrogliare la matassa – aggiunge l’altro commensale, Giuliano Uras – dobbiamo attendere e cercare in ogni modo di scongiurare l’arrivo di un commissario che, peraltro, sarebbe nominato dalla parte politica avversa alla nostra». Nel frattempo si continua a “vivacchiare”, sfruttando le sedute in seconda convocazione, cercando di riunirsi solo se è certa la maggioranza.

Il Consiglio

Dopo il nulla di fatto nel vertice di due giorni fa, l’Assemblea civica è tornata a riunirsi per esaminare l’ordine del giorno che al primo punto prevedeva la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2025-2027. Procedura lunga, che i gruppi della coalizione hanno provato ad accelerare cercato una sintesi nel corso di una sospensione dei lavori. La terna sorteggiata: Elena Loddo (eletta presidente), Maria Rita Boe e Nicola Cau. Nella maggioranza di centrodestra, tuttavia, il clima resta teso e l’ottimismo ostentato dal primo cittadino non sembra trovare riscontro nei fatti. Anche se qualche movimento si registra.

