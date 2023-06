Crisi, il palazzo va in frantumi 

A sbrogliare la matassa ci provano le segreterie regionali. Il centrodestra oristanese è fermo al palo dopo la resa del sindaco Massimiliano Sanna: nessun passo avanti dopo lo strappo tra i partiti della coalizione sull’ingresso in Giunta di Prospettiva Aristanis. E dopo l’intervento del coordinatore azzurro Ugo Cappellacci, che ha di fatto blindato la posizione del vicesindaco Luca Faedda, la discussione sulla crisi politica a Palazzo degli Scolopi si sposta a Cagliari. Il calendario sembra tornato indietro di un anno, quando a mediare per la scelta del candidato primo cittadino furono proprio i leader regionali, a poche ore dalla scadenza per la presentazione delle liste.

Il futuro

Dal confronto tra gli esponenti delle segreterie regionali dipenderà in larga misura l’esito della prossima riunione del Consiglio comunale, in programma il 6 luglio per la discussione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2022. «Ogni decisione in merito all’ingresso o meno in Aula dipenderà dalle trattative che si stanno portando avanti a livello cagliaritano», fanno sapere dall’Udc. Lo Scudo Crociato si dice disponibile a continuare a sostenere il sindaco «ma è lui che si deve far carico dell’unità della coalizione - aggiunge il consigliere Antonio Iatalese - Riteniamo che la proposta di Fratelli d’Italia fosse di buon senso. Non è stata accettata, si proponga almeno un’alternativa».

La posizione di FdI

Non mette in discussione il supporto alla maggioranza neppure il coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni, Fulvio Deriu che nell’ultimo vertice aveva sottoposto agli alleati l’ipotesi di rinunciare ad uno dei due assessorati (guidati entrambi da donne) per far accomodare nell’esecutivo il capogruppo di Prospettiva Aristanis Gianfranco Licheri e che a far rispettare le quote rosa in Giunta fosse Forza Italia, chiedendo di fatto l'estromissione di Luca Faedda. «Siamo il maggior partito della coalizione, non abbiamo mai ostacolato l’azione della Giunta - afferma Deriu - abbiamo solo proposto, non imposto. In questa bagarre non ci sentiamo attori, ma spettatori: di certo non saremo noi a staccare la spina, ci sentiamo parte viva e attiva della città».

Il centrosinistra

Quella parte viva e attiva alla quale il sindaco aveva fatto appello a margine dell’ultimo vertice politico, lasciando intravedere una possibile interlocuzione con la minoranza. Il week-end sarà di riflessione anche per il centrosinistra. «Non abbiamo preso alcuna decisione - puntualizza il capogruppo di Oristano Più ed ex candidato sindaco Efisio Sanna - Una cosa è certa, il centrosinistra ha iniziato insieme un percorso ed insieme prenderà qualsiasi decisione: tutti o nessuno».

«Attendiamo di conoscere gli sviluppi della crisi in atto e, soprattutto, di conoscere quali siano i progetti in campo della cui definizione imminente e prossima ha parlato il sindaco aprendosi alla società civile», puntualizza il segretario cittadino del Pd, Roberto Martani.

RIPRODUZIONE RISERVATA