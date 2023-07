Crisi, il centrodestra dribbla il dibattito 

Ci si attendeva un dibattito infuocato, una sorta di resa del conti all’interno di una maggioranza spaccata e litigiosa. E invece nessuna discussione sulla crisi, il centrodestra nasconde la testa sotto la sabbia. L’orientamento era già apparso chiaro quando il sindaco dimissionario Massimiliano Sanna ha preso la parola. «Chiedo cortesemente all'Aula un’inversione dell’ordine del giorno per trattare prima i punti relativi al Rendiconto, alla verifica degli equilibri di bilancio e alla variazione, per poi eventualmente passare alla discussione».

La tattica

L’obiettivo è evitare in ogni modo uno scontro che in questa delicata fase di riavvicinamento potrebbe essere decisivo in ottica commissariamento. A nulla sono servite le rimostranze dell’esponente del Pd Maria Obinu. «Capisco la premura di adottare i provvedimenti – ha affermato – garantiremo la presenza anche se si dovesse fare tardi, ma chiediamo venga rispettata la volontà emersa (e votata) nell’ultima conferenza dei capigruppo». E invece il centrodestra e l’indipendente Sergio Locci hanno risposto compatti all’sos del primo cittadino, posticipando il dibattito sui motivi che hanno portato alle dimissioni di Massimiliano Sanna. Che fosse una tecnica studiata a tavolino lo si è capito chiaramente quando il capogruppo di Forza Italia Gigi Mureddu ha chiesto una sospensione di quindici minuti per una riunione dei capigruppo, disertata dalla minoranza. «Vi chiedo un sforzo – ha detto Il sindaco al rientro in Aula – è un momento delicato, mi trovo a ricostruire una maggioranza. Vorrei affrontare la discussione in un momento successivo». Inutile dire che la seduta si è sciolta senza l’annunciato dibattito dopo che il presidente dell’assemblea ha messo ai voti la richiesta, passata con il consenso del controdestra. Massimiliano Sanna, però, ha portato a casa il suo risultato: via libera al rendiconto di gestione dell’esercizio 2022 con quindici voti favorevoli.

Il rendiconto

«Il dato più importante – ha evidenziato illustrando il documento – è la riduzione del disavanzo tecnico di 4 milioni 600 mila euro. Il patrimonio netto ammonta a 94 milioni 395mila euro, una cifra che evidenzia la solidità dell’Ente». Unico intervento sul rendiconto, quello del capogruppo di Oristano Più Efisio Sanna. «Da un punto di vista politico è un provvedimento debole, senza una visione». «É perfino difficile intervenire davanti ad un sindaco solo, abbandonato da qualsiasi forma di maggioranza», ha dichiarato il consigliere Pd Giuseppe Obinu. «Esiste la fluidità in politica – ha aggiunto la collega di partito Maria Obinu – è evidente che le trattative di questi giorni all’interno della maggioranza stanno procedendo bene». Poi la repliche di Udc e Prospettiva Aristanis, che hanno annunciato il voto favorevole e quella del sardista Gianfranco Porcu. «Davanti a un’esigenza del sindaco abbiamo voluto dare un segnale», ha chiarito. Forse c’è ancora spazio per la riconciliazione.