Crisi idrica, volano gli stracci 

Non si registrano variazioni significative riguardo all’emergenza idrica in corso ma volano stracci tra l’amministrazione comunale guidata da Isangela Mascia e Salvatore Raspitzu, da qualche giorno ex presidente della controllata Domusacqua che gestisce il sistema idrico domusnovese.

Mentre continua nella maggior parte delle abitazioni il lentissimo recupero idrico iniziato già domenica mattina, continuano a rimanere a secco le utenze delle zone più alte del paese. Anche ieri scuole chiuse (tranne la media), autobotti presenti in largo Chia e piazza Raccis (con anche distribuzioni a domicilio) ed appelli del Comune a centellinare l’acqua che arriva ricordando che è da considerarsi non potabile. A creare sconquassi è un lunghissimo post sui social comunali dal titolo “Cos’è successo alla nostra acqua?” nel quale viene riassunta ogni fase dell’emergenza in corso a partire dal guasto all’elettropompa della sorgente de s’Acqua Callenti verificatosi lunedì 15 settembre e risolto già il giorno dopo. «Ci si attendeva pertanto il recupero della pressione nella rete entro poche ore - si legge in un passaggio - ed invece si è capito che non disponevamo della seconda pompa, quella che avrebbe dovuto sopperire al blocco della prima e che mancava perché la società non ne aveva sollecitato la riparazione dopo un guasto. Dopo le successive rimostranze, il presidente della Domusacqua non si è più visto né sentito».

Contattato telefonicamente Salvatore Raspitzu parla di «invenzioni» e attacca: «Da tempo c’erano indebite intromissioni del Comune, non disponevamo più di una sede e abbiamo dovuto attendere un’infinità per approvare il bilancio societario. Le mie dimissioni sono del 17 settembre». Raspitzu attacca anche sulla gestione del guasto alla pompa della sorgente: «Di certo non c’entra nulla con l’emergenza idrica che è causa della siccità e dell’estremo consumo estivo d’acqua ma si è verificato proprio perché provavano ad azionare la pompa in mancanza d’acqua».

Intanto, sono state chiuse tutte le fontane del paese e si apprende che il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale ha messo a disposizione risorse idriche fino al termine dell’emergenza. Nel frattempo i tecnici regionali hanno effettuato dei prelievi d’acqua in vari punti del circuito idrico per verificarne la qualità.

