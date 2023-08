Crisi idrica, soccorso agli agricoltori 

La siccità provoca una riduzione del 30 percento dell’approvvigionamento annuale d’acqua per le aziende agricole, il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale ha la necessità di andare incontro ai fabbisogni delle attività del territorio e chiede l’intervento del Comune di Iglesias; l’acqua arriverà dal Pozzo 41 del consorzio industriale (ex Zir) ora di proprietà del Comune stesso. La sinergia fra i due enti consentirà di tamponare almeno in parte l’emergenza causata dalla siccità e sarà fondamentale per le aziende di diverse regioni, tra cui quelle di Sa Stoia, Tallaroga e Medau Mannu.

Agricoltori preoccupati

« L ’insufficiente approvvigionamento d’acqua comporterà per la mia azienda una perdita della metà del raccolto. - racconta Tommaso Solinas, titolare di un’impresa agricola nella regione Medau Mannu - a bbiamo già utilizzato il massimo del ’acqua e quest’ultima purtroppo è venuta a mancare nel mese di luglio, un periodo caldissimo che ha rovinato il raccolto. Abbiamo fatto una richiesta d’aiuto al Consorzio e tramite il Comune d’Iglesias è stata versata dell’acqua nelle condotte; mi ha permesso pian piano di iniziare nuovamente ad irrigare i campi. Purtroppo però ormai la maggior parte del prodotto piantato è andato perduto».

Consorzio di bonifica

Efisio Perra, il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, sottolinea l’importanza di una collaborazione fra soggetti istituzionali: «La sinergia con il Comune di Iglesias consente di dare delle risposte al territorio. - commenta - Si riesce in questo modo a valorizzare una risorsa presente, come quella dell’acqua dell’ex Zir, rendendola pertanto disponibile». Perra spiega come per quest’anno l’assegnazione delle risorse sia stata inferiore alla dotazione degli anni passati, una dinamica che ha condotto a delle restrizioni sulle risorse idriche pari al 30 percento: «Così abbiamo verificato la possibilità di nuove fonti d’approvvigionamento - prosegue - e abbiamo chiesto all’amministrazione comunale la disponibilità di utilizzo di uno dei pozzi ex Zir. Grazie ad un finanziamento di 2 milioni di euro ottenuto dalla Regione, sono già stati appaltati i lavori per la realizzazione delle infrastrutture che permetteranno di utilizzare delle risorse idriche disponibili dalla diga di Genna is Abis, una buona notizia per il futuro».

Il testo

Le prove per utilizzare l’acqua proveniente dal pozzo 41 sono andate a buon fine: «È la prima volta che il Comune mette a disposizione un bacino d’acqua. - spiega l’assessore Vito Spiga - Ci siamo occupati di riattivare il pozzo che da diverso tempo non era messo a disposizione del Consorzio. Sarà un’importante boccata d’ossigeno per le aziende in difficoltà».

