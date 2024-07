«Crisi idrica, situazione drammatica» 

«Negli ultimi giorni abbiamo dovuto scalare una montagna, ma ci stiamo riuscendo». Il sindaco di Serramanna Gabriele Littera riassume così il lavoro svolto per fronteggiare «la drammatica situazione della crisi idrica». Tra oggi e domani sarà raggiunto un obiettivo strategico: l’allaccio a bocca di serbatoio alla condotta di Abbanoa, che davanti al drastico calo della portata dei pozzi comunali potrebbe risultare letteralmente vitale.

Il piano B

«Abbiamo lavorato 18 ore al giorno per tamponare l’emergenza e garantire rifornimenti idrici di soccorso con le autocisterne a tutti, dando priorità alle utenze con soggetti fragili: anziani, bambini, disabili – racconta il sindaco – nelle prossime ore l’allaccio alla condotta Abbanoa, nella zona di Is Argiddas, dovrebbe essere operativo. Spero, lo ripeto ancora, che non serva ma la situazione, piaccia a non piaccia, è questa: c’è da fronteggiare un’emergenza e questo stiamo facendo». Davanti a una situazione senza precedenti, Serramanna ha messo in campo tutte le forze disponibili. Da quelle interne al Municipio (i responsabili dei diversi settori: Tecnico, Finanziario e Sociale, il corpo di Polizia locale) a quelle esterne come il nucleo operativo di protezione civile Quadrifoglio e i barracelli, fino alle forze dell’ordine: tutti raccolti nel Centro operativo comunale (Coc) che si è riunito a più riprese per mettere a punto la strategia. Per giorni, dallo scorso fine settimana, l’erogazione dell’acqua nelle rete cittadina è stata quasi del tutto interrotta. Siccità perdurante e caldo torrido hanno eroso le falde che alimentano i pozzi comunali, a questo si sono aggiunti i gravi guasti alla condotta principale, proprio nel periodo di maggior consumo.

La task-force

All’emergenza si è risposto con misure eccezionali: rifornimenti di soccorso con le autocisterne alle utenze senz’acqua, al ritmo di centinaia al giorno. «Da domenica abbiamo chiesto supporto a una società specializzata che ha fornito tre mezzi super attrezzati che si sono aggiunti agli altri due disponibili in questo periodo. Si è affrontato una situazione difficilissima. Tutti stiamo facendo il massimo per superare questa situazione e sembra che ci stiamo avvicinando. Continuo a chiedere collaborazione, pazienza e attenzione con i consumi», scrive il primo cittadino nell’ultimo, in ordine di tempo, aggiornamento social. «Anche se la situazione torna lentamente alla normalità, si sta facendo», conferma Maurizio Solinas, consigliere comunale delegato alla Protezione civile e presidente del nucleo operativo Quadrifoglio di Serramanna. «Come volontari siamo in campo ormai da un mese, a supporto alla popolazione rimasta senz’acqua. Coi nostri mezzi preleviamo dall’acquedotto e andiamo nelle case in cui serve», continua Solinas. Anche i barracelli in campo: «Stiamo gestendo la viabilità, per evitare che le strade in cui si deve effettuare un rifornimento con le autocisterne siano libere e non intralcino il lavoro», spiega il comandante dei barracelli Fabrizio Demontis.

RIPRODUZIONE RISERVATA