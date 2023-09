Crisi idrica, sindaci  oggi dall’assessore 

Sindaci ogliastrini in missione a Cagliari per l’emergenza idrica. Sono attesi, oggi, dall’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, con il quale apriranno il dialogo sul fronte delle carenze del sistema di approvvigionamento che sta condizionando, soprattutto, le utenze di Lanusei e Loceri dove, da qualche giorno, Abbanoa chiude i rubinetti alle 16 e li riapre alle 6 del giorno successivo. I rispettivi sindaci, Davide Burchi e Gianfranco Lecca, hanno sollecitato l’attuazione del progetto, vecchio di ventitré anni, per collegare i paesi al bacino dell’Alto Flumendosa. Da qui Lanusei e Loceri si approvvigionano soltanto in minima parte e il loro fabbisogno è soddisfatto dalle sorgenti naturali, sempre più a secco a causa del perdurare della siccità.

Oggi in Regione sarà anche l’occasione per affrontare altri temi della vertenza che riguardano l’Ogliastra, da Bari Sardo a Girasole passando per Baunei dove sono attesi interventi strutturali per potenziare il servizio di approvvigionamento. «L’unico modo per uscire da questa situazione molto critica è rifare la rete. Interventi parziali non sono idonei a risolvere il problema». A dichiararlo è Davide Burchi, 45 anni, sindaco di Lanusei. «L’assessore Saiu - prosegue Burchi - non è l’unico interlocutore in questa fase, ma è sicuramente il primo ad aver aperto le porte quando abbiamo bussato. Dall’incontro ci aspettiamo risposte, che devono emergere soprattutto perché ad attenderle sono i cittadini». A Lanusei e a Loceri confidano nell’inizio delle opere progettate nel 2000: «Non c’è alternativa a quell’intervento strutturale», ribadisce con forza il sindaco avvocato.

