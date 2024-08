Crisi idrica senza fine, task force riunita a Cagliari 

Il punto sugli interventi intrapresi e quelli da avviare, mentre (sulla base dell’ordinanza del direttore generale della protezione civile) viene aggiornata la mappa del territorio colpito dalla crisi idrica: 69 Comuni, ai quali nelle ultime ore se ne sono aggiunti altri 18. E intanto, l’assessora all’ambiente Rosanna Laconi annuncia l’assegnazione di 10 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza idrica. Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza idrica regionale, deliberato dalla Giunta lo scorso 30 luglio, e la delega al direttore generale della protezione civile del coordinamento delle operazioni per farvi fronte, ieri a Cagliari si è riunito il Cor, il comitato operativo regionale. Un vertice preceduto, mercoledì scorso, dalle due riunioni con i sindaci dei Comuni più colpiti dall’emergenza, quelli della Baronia e dell’Ogliastra. Ieri, dunque, il punto della situazione sulla base dell’ordinanza della protezione civile che indica, tra l’altro, le modalità per l’approvvigionamento di acqua potabile delle utenze domestiche e delle aziende agro-zootecniche, riguardanti i Comuni e i Consorzi di bonifica dei territori colpiti dalla siccità. Al vertice hanno partecipato i rappresentanti di tutte le agenzie dell’acqua, i consorzi di bonifica, Laore, Anci, Forestas e le organizzazioni agricole. L’emergenza riguarda soprattutto il comparto zootecnico, per il quale, è stato sottolineato, sono necessari ulteriori interventi. Per questo è stato chiesto l’intervento dell’esercito, non solo per fare fronte alla difficoltà nel reperimento di autobotti, ma anche per il trasporto dell’acqua coi mezzi militari nelle zone più difficili da raggiungere. Ai 69 Comuni dei territori colpiti dall’emergenza idrica, ieri si sono aggiunti Arzachena, Arzana, Barumini, Baunei, Cargeghe, Illorai, Loceri, Lula, Oliena, Olzai, Orroli, Osini, Perdasdefogu, Perdaxius, Settimo San Pietro, Siliqua, Teulada, Uta.

