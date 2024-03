Crisi idrica, se ne parla in Consiglio comunale 

Le problematiche legate all’approvvigionamento idrico del comparto orticolo di Isili Nord sarà uno dei punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. Convocazione straordinaria disposta per lunedì alle 11 in prima convocazione e il martedì alle 16 in seconda convocazione.

Dopo aver incontrato poco più di una settimana fa gli orticoltori isilesi e aver partecipato anche ad un vertice in Regione con i dirigenti dell’Adis assieme al presidente del Consorzio di Bonifica e a quello dell’Enas, il sindaco Luca Pilia condivide con tutto il Consiglio il delicato problema dell’acqua per i terreni irrigui del paese. Da questo dipende infatti il futuro della la stagione orticola e questo potrebbe avere delle ricadute negative per l’economia del paese che si fonda proprio sulle 40 aziende che sono operative in questo settore.

Altri due i punti all’ordine del giorno che dovranno essere discussi dai consiglieri. Il primo riguarda la ratifica della delibera di Giunta “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026”, il secondo il rinnovo della convenzione Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo e adeguamento del regolamento di funzionamento. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA