Crisi idrica, pazienza agli sgoccioli 

Nessuna variazione in relazione all’emergenza idrica che perdura da più di 2 settimane. Le zone alte del paese restano a secco ed i forti disagi proseguono. «Attendiamo ancora gli esiti delle analisi sull’acqua, che sono in forte ritardo, prima di convogliare nella rete l’acqua della riserva di proprietà del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale e migliorare la situazione. Ogni iniezione d’acqua nel circuito è importante», dice l’assessore all’Ambiente Stefano Soru.

Per i tanti che sono a secco da 2 settimane, la pazienza è ormai, però, agli sgoccioli: «Ogni mattina - racconta Paolo Casti, impiegato 53enne residente in via Londra - ti svegli con la speranza che il serbatoio di casa si sia riempito di notte e invece ti ritrovi sempre ad armeggiare con le taniche per rifornirti d’acqua. La situazione è insostenibile e leggere gli aggiornamenti del Comune nei quali si dice che “l’acqua starebbe raggiungendo anche altre zone” sa di presa in giro. Anche il rifornimento con autobotti è mal gestito: c’è un’attesa di due giorni per riempire la cisterna, di cui tra l’altro non tutti dispongono, e doverlo fare più volte al giorno con le taniche in una famiglia di 4 persone è estenuante».

