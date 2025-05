Crisi idrica, nuovi poteri all’Enas 

Un disegno di legge straordinario e urgente per fronteggiare la crisi idrica in Sardegna, è stato annunciato dall'assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu. All'emergenza, spiega l'esponente della Giunta Todde, «deve corrispondere un'azione incisiva, che ora richiede misure urgenti in tutte le zone colpite, ancor di più in quei territori dove oggi la carenza di risorsa sta provocando maggiori criticità».

La strategia

In questa prospettiva, il lavoro che l’assessore sta portando avanti con la cabina di regia della crisi idrica, consente di porre un rimedio al contingente e programmare per il futuro una serie di interventi e lavori che oggi diversamente non si potrebbero fare in tutto il territorio regionale.

Il ddl consentirà all'Ente acque della Sardegna, attraverso l'attribuzione di ulteriori funzioni in ambito di Protezione civile, di impiegare immediatamente risorse finalizzate a garantire la sostenibilità idrica nel Sassarese per i prossimi mesi. «Abbiamo necessità - spiega Piu - di portare nell'aula del Consiglio regionale norme straordinarie per consentire ad Enas il superamento della crisi».

I territori

I lavori necessari e programmati con il Pnrr sull'acquedotto del Coghinas stanno creando dei disagi, si generano nuove rotture della condotta sulle quali si può intervenire tempestivamente solo se le funzioni di Enas verranno ampliate. «Per fare questo - sottolinea l'assessore - è necessaria la collaborazione di tutte le consigliere e i consiglieri di maggioranza e opposizione per poter mettere in campo tutte le azioni in tempi brevissimi. Occorre dunque che sia la il legislatore regionale che l'esecutivo vadano nella stessa direzione».

I nuovi poteri dell’Enas riusciranno a fronteggiare la crisi attuale del Sassarese ma potranno servire anche in futuro per tutto il territorio regionale. I disagi maggiori sono tutta via al nord: poche settimane fa la Regione aveva promosso un vertice per discutere dell'emergenza idrica che rischia di compromettere la stagione irrigua e mandare sul lastrico le aziende agricole, in particolare le carciofaie. All'incontro con gli agricoltori della Valle dei Giunchi, convocato dal sindaco Antonio Sau, con i rappresentanti di Enas e del Consorzio di bonifica della Nurra, avevano partecipato anche gli assessori regionali ai Lavori pubblici, Antonio Piu e all'Agricoltura, Gian Franco Satta.

