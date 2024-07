Crisi idrica nelle frazioni: «Ci stanno prendendo in giro» 

Continuano i disagi per l’approvvigionamento idrico nelle frazioni di Santadi. Continuano anche le polemiche e gli appelli alle istituzione. Nei giorni scorsi il sindaco Massimo Impera, ha inviato una lettera al prefetto e ad Abbanoa. Ma i problemi persistono.

I residenti nella frazione di Is Cattas sono esasperati. Annarella Manni, da tempo si batte per chiedere interventi risolutivi. «Ci sentiamo presi in giro – commenta – siamo davvero stanchi e non vogliomo più ricevere l’acqua con l’autobotte. Ha un sapore sgradevole. Non sappiamo più cosa fare. Stiamo anche prendendo in considerazione l’ipotesi di chiamare un legale per presentare un esposto in Procura. Non ne possiamo più. Siamo costretti a vivere in un’emergenza continua, indegna del vivere civile». C’è anche chi, come Giosuè Cadoni, ha deciso non tornare più a Is Cattas. «Sono diversi mesi che non torno a trascorrere un fine settimana tranquillo, perché purtroppo non c'è l'acqua».

Il sindaco Massimo Impera si sta impegnando da tempo per cercare una soluzione al problema. «È mia intenzione – sottolinea - intraprendere tutte le azioni necessarie a tutela dei cittadini. Il comune ha messo a disposizione un pozzo artesiano, in grado di alimentare tutte le frazioni, dove la carenza idrica si protrae da mesi. Ovviamente bisognerà effettuare delle analisi specifiche, sulla potabilità dell'acqua».

