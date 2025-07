Crisi idrica nel Sassarese, gli agricoltori: «Danni enormi» 

Non accennano a diminuire i disagi nei campi dovuti ai guasti alle paratoie del Coghinas. «Purtroppo, il sistema provvisorio di distribuzione della risorsa, attivato in seguito alla necessità di provvedere alla riparazione del guasto, risulta insufficiente nella portata e non soddisfa la richiesta dai campi che versano in una condizione di grave stress idrico». È quanto sottolinea, in una nota, il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna che ha richiesto con urgenza la riapertura del tavolo tecnico operativo. «È necessario - spiega Toni Stangoni - definire il sistema delle competenze, delle azioni, della comunicazione e della gestione al verificarsi di situazioni di calamità naturale dovute all'emergenza idrica nel territorio». L'emergenza idrica perdura nei territori di Valledoria, Castelsardo, Badesi, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba, Santa Maria Coghinas. Al tavolo tecnico sono stati chiamati a partecipare tutti gli enti interessati: oltre all'ente consortile anche l'assessorato regionale ai Lavori Pubblici, Enas, Egas, l'Agenzia Regionale del Distretto idrografico della Sardegna, Abbanoa, la Protezione civile, la Asl di Sassari, Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri, Laore e i comuni interessati.

Ed è durissima la denuncia di Coldiretti Nord Sardegna per una emergenza che si è creata a causa di ritardi nella progettazione dei lavori e di una visione «impositiva e miope» da parte della pubblica amministrazione. «Siamo di fronte all’esempio di come si generino emergenze dove non ci sono - sottolinea il presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Antonello Fois - in un territorio dove, a differenza di altre zone della Sardegna come la Nurra, l’acqua c’è e non si registrano criticità, si decide di chiudere l’erogazione proprio ora, costringendo le aziende a fermarsi nel periodo più delicato della stagione - aggiunge - è un danno enorme, inaccettabile, che calpesta ancora una volta i diritti del mondo agricolo relegato una volta di più all’ultimo posto della visione politica».

RIPRODUZIONE RISERVATA