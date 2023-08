Crisi idrica nel Basso Sulcis: ancora disagi a Porto Pino 

Mentre nella frazione di Is Cattas continuano gli interventi per ripristinare la rete idrica non si fermano i disagi nel Basso Sulcis, in particolare a Giba e Sant’Anna Arresi. Giovedì scorso un guasto nella condotta Sulcis ha provocato disservizi a Giba. «Fortunatamente ogni volta che devono eseguire dei lavori programmati – dice il sindaco Andrea Pisanu - veniamo tempestivamente avvisati, purtroppo giovedì l’acqua è mancata improvvisamente»

Problemi anche a Sant’Anna Arresi. «In questo periodo – dice la sindaca Maria Teresa Diana – c’è la massima richiesta di acqua, ci stiamo adoperando affinché possa arrivare ovunque con interventi per facilitare gli accumuli». Un nuovo guasto nella rete idrica comunale tra Is Pillonis e Is Cinus, ha causato grossi problemi nella parte alta e nell’area commerciale di Porto Pino. Il gelataio Fabio Piras commenta: «In questi giorni con la cisterna completamente a secco ci siamo dovuti arrangiare portando l’acqua con i bidoni dalla casa di Carbonia. Per quanto riguarda la frazione di Is Cattas a Santadi, Abbanoa fa sapere «si tratta di una zona alimentata da una sorgente locale tramite una tubatura che attraversa un territorio impervio. La sorgente è in secca e quindi produce meno acqua. Stiamo verificando perdite lungo la condotta perché la pressione è bassa. La situazione dovrebbe già essere migliorata».

