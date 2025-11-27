VaiOnline
Alto Oristanese.
28 novembre 2025 alle 00:21

Crisi idrica, la pioggia non basta 

Restrizioni notturne e acqua torbida, a Paulilatino scattano i divieti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Emergenza idrica nell’Alto Oristanese. Se alcuni comuni iniziano a tirare un sospiro di sollievo con le piogge di questi giorni, resta la preoccupazione per un problema che, senza interventi mirati, continuerà a creare disagi.

Il caso Paulilatino

Tra i casi più gravi quello di Paulilatino (tra i pochi Comuni dell’Isola a gestire in autonomia l’acqua) dove i residenti sono costretti a fare i conti tutti i giorni con l’interruzione dell’erogazione dell’acqua. Ormai succede da mesi, talvolta si arriva a chiudere l’acqua addirittura alle 17 per riaprirla tra le 6 e le 6.30. «Il problema è legato al lunghissimo periodo di siccità – spiega il sindaco Domenico Gallus – La nostra sorgente è ridotta ai minimi termini, ma il divieto di utilizzo dell’acqua in questi giorni è in realtà una nota positiva. La torbidità dell’acqua significa che la sorgente ha ripreso a funzionare, si è registrato un innalzamento del livello di 40 centimetri». Intanto il Comune, grazie a 100mila euro arrivati per l’emergenza idrica dalla Protezione civile, sta scavando un nuovo pozzo in località S’Archinera. «Nei prossimi giorni -prosegue Gallus - riusciremo a dare risposte sull’esito delle trivellazioni, ma prima che l’acqua possa essere messa in rete passeranno mesi».

Le criticità

Anche a Sorradile, grazie a un accordo tra Comune, Egas e Abbanoa, si sta correndo ai ripari come spiega il sindaco Giampaolo Loi: «Abbiamo un progetto di recupero per rimettere in funzione il vecchio serbatoio, che ha una portata di 204 metri cubi». Situazione meno critica a Fordongianus, dove si stanno effettuando verifiche sulla condotta dismessa da oltre vent’anni. A Busachi non si contano le proteste del sindaco Giovanni Orrù su una rete che necessita di interventi urgenti: «Auspico che finalmente Abbanoa realizzi il progetto e la Giunta regionale stanzi di nuovo le risorse, i disservizi sono all’ordine del giorno – sostiene - L’unica novità è che ora Abbanoa manda le comunicazioni alle amministrazioni». I problemi, oltre che sulla rete foranea, riguardano anche le reti interne «realizzate in tubi di ghisa, ostruite oltre il 50% – aggiunge – dopo le interruzioni dell’erogazione, al momento del ripristino l’acqua è esce sporca e melmosa. Abbiamo chiesto di realizzare un pozzo artesiano per collegarlo in caso di rotture nella rete foranea. Il Comune ha acquisito l’area ed è stata assegnata la progettazione ad un geologo, ci stiamo impegnando per valorizzare le acque sorgive».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Satta si dimette: primo scossone per la Giunta Todde

Il consigliere sassarese lascia l’Agricoltura e il gruppo dei Progressisti. Agus in campo 
Roberto Murgia
L’evento

I nuraghi e l’Unesco: «Crescita sostenibile»

Attrarre turisti per destagionalizzare «L’archeologia è fattore di sviluppo» 
Alessandra Carta
La vertenza

Contratto, oggi scioperano i giornalisti italiani

Il sindacato: «Serve un nuovo accordo». Gli editori: «Investiamo per qualità e occupazione» 
la festa di fdi

Meloni, sfida a Schlein e Conte

«Sì al confronto ad Atreju, ma voglio entrambi i leader dell’opposizione» 
garlasco

Nelle unghie di Chiara un Dna «compatibile» con quello di Sempio

Corrispondono 12 marcatori su 16 ma in un materiale molto degradato 
Il conflitto

«Stop alla guerra solo se Kiev lascia il Donbass»

Le condizioni di Putin: pronti a discutere il piano di pace Usa 
Imprese.

L’Isola laboratorio di finanza innovativa

Il nuovo corso della Sfirs per modernizzare il sistema del credito alle Pmi sarde 
Cristina Cossu
Il rapporto.

L’età della pensione in Italia salirà a 70 anni

Gli attivi caleranno del 35% entro il 2065 e il gender gap aumenterà 
Emergenza abitativa.

Case a pezzi, arrivano 4 milioni

Via al piano per l’edilizia popolare comunale: si comincia dagli alloggi vuoti 
Piera Serusi