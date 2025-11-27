Crisi idrica, la pioggia non basta 

Emergenza idrica nell’Alto Oristanese. Se alcuni comuni iniziano a tirare un sospiro di sollievo con le piogge di questi giorni, resta la preoccupazione per un problema che, senza interventi mirati, continuerà a creare disagi.

Il caso Paulilatino

Tra i casi più gravi quello di Paulilatino (tra i pochi Comuni dell’Isola a gestire in autonomia l’acqua) dove i residenti sono costretti a fare i conti tutti i giorni con l’interruzione dell’erogazione dell’acqua. Ormai succede da mesi, talvolta si arriva a chiudere l’acqua addirittura alle 17 per riaprirla tra le 6 e le 6.30. «Il problema è legato al lunghissimo periodo di siccità – spiega il sindaco Domenico Gallus – La nostra sorgente è ridotta ai minimi termini, ma il divieto di utilizzo dell’acqua in questi giorni è in realtà una nota positiva. La torbidità dell’acqua significa che la sorgente ha ripreso a funzionare, si è registrato un innalzamento del livello di 40 centimetri». Intanto il Comune, grazie a 100mila euro arrivati per l’emergenza idrica dalla Protezione civile, sta scavando un nuovo pozzo in località S’Archinera. «Nei prossimi giorni -prosegue Gallus - riusciremo a dare risposte sull’esito delle trivellazioni, ma prima che l’acqua possa essere messa in rete passeranno mesi».

Le criticità

Anche a Sorradile, grazie a un accordo tra Comune, Egas e Abbanoa, si sta correndo ai ripari come spiega il sindaco Giampaolo Loi: «Abbiamo un progetto di recupero per rimettere in funzione il vecchio serbatoio, che ha una portata di 204 metri cubi». Situazione meno critica a Fordongianus, dove si stanno effettuando verifiche sulla condotta dismessa da oltre vent’anni. A Busachi non si contano le proteste del sindaco Giovanni Orrù su una rete che necessita di interventi urgenti: «Auspico che finalmente Abbanoa realizzi il progetto e la Giunta regionale stanzi di nuovo le risorse, i disservizi sono all’ordine del giorno – sostiene - L’unica novità è che ora Abbanoa manda le comunicazioni alle amministrazioni». I problemi, oltre che sulla rete foranea, riguardano anche le reti interne «realizzate in tubi di ghisa, ostruite oltre il 50% – aggiunge – dopo le interruzioni dell’erogazione, al momento del ripristino l’acqua è esce sporca e melmosa. Abbiamo chiesto di realizzare un pozzo artesiano per collegarlo in caso di rotture nella rete foranea. Il Comune ha acquisito l’area ed è stata assegnata la progettazione ad un geologo, ci stiamo impegnando per valorizzare le acque sorgive».

